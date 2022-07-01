【七一回歸】多間大學辦升旗禮慶回歸　各校各有逾百人出席

▲ 理大今舉行升旗儀式。（理大提供）

今日（1日）是香港回歸25周年紀念日，多間大學今早舉行升旗儀式。

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香港中文大學升旗儀式於首次啟用的大學旗台舉行，中大校董會成員、教職員、學生、校友、逾200位來自不同界別的嘉賓、內地機構駐港代表、外國駐港領事機構及國際機構駐港代表以及與中大素有淵源的企業創辦人等出席。校長段崇智致辭時說，今天是香港非常重要的歷史時刻，很榮幸與各界一同慶祝。中大明日（2日）將與香港中文大學（深圳）聯合舉辦文藝雲匯演。

香港理工大學今於校園舉行升旗儀式，理大一眾管理層，以及800多位師生出席。校董會主席林大輝說，國家是香港的堅強後盾，衷心感謝國家對理大的肯定和認同。理大校長滕錦光就說，理大會繼續上下一心，與香港各界一起再上新征程。

香港教育大學今早於大埔校園舉行升旗儀式。出席的包括教大校董會成員、管理層、教職員、學生和校友約100人。教大表示，已成立一支學生升旗隊，成員大部分均主修教育。另外，新旗桿平台已正式啟用，教大每個上課日均會在升掛國旗，每周和特別日子亦會舉行升旗儀式。

嶺南大學亦在校園舉行升旗典禮，參加者包括校董會主席和成員、署理校長、協理副校長、部門主管、教職員、本地和非本地學生。嶺大於今年初成立首支大學生升旗隊，由34位本科生、研究生及嶺大持續進修學院學生組成，負責校內的升旗儀式。

香港都會大學今早於賽馬會校園舉行升旗儀式，校董會成員、大學管理層、教職員及學生等過百人出席儀式。為推廣國民教育，校方每天會在校園升掛國旗，亦會於每周一早上及元旦、香港特別行政區成立紀念日，以及國慶日等重要日子舉行升旗儀式，歡迎學生和教職員出席。

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責任編輯：黃悅晴