【巴打秘景遊】陳浚霆焦浩軒曾展望盡訴入行辛酸　探訪「沙頭角阿Sa阿嬌」

▲ 陳浚霆、焦浩軒及曾展望主持全新旅遊節目《巴打秘景遊》。

由陳浚霆、焦浩軒及曾展望（GM）主持TVB全新旅遊節目《巴打秘景遊》內，三位巴打為觀眾推介剛獲准開放予公眾、適合本地一日遊的好去處—沙頭角碼頭及鄰近離島地方，包括荔枝窩、鴨洲及吉澳。

他們透過遊歷郊外的海岸美景，到與沙頭角居民的相處點滴，體驗不同客家生活文化、初嘗農夫生活，更於節目中真情流露，與對方盡訴心中情，分享演藝工作的感受，與觀眾一起來個「心」度遊。

▲ 首集嘉賓梁敏巧（右一）於沙頭角生活達27年。

探訪「沙頭角阿Sa阿嬌」

下周一（7月4日）晚播出的首集《巴打秘景遊》，陳浚霆、焦浩軒及GM將聯同嘉賓兼「地膽」梁敏巧（Maggie），帶觀眾一睹沙頭角的神秘面貌。

第一站Maggie帶3位巴打率先探訪「沙頭角阿Sa、阿嬌」，並初嘗炮製客家炒米粉，3位大男孩與客家姐姐們大講客家話，逗得姐姐們高興萬分。巴打們及Maggie隨後亦有到訪尚未開放予旅行團的食店，品嘗客家美食。

▲ 「沙頭角阿Sa、阿嬌」在節目亮相。

探究荔枝窩歷史

此外，3位巴打由沙頭角碼頭，乘坐快艇抵荔枝窩村，於村內的客家生活體驗村過夜，體驗原始客家人的生活，更於夜空下促膝長談，訴說入行的艱辛事。

至於在周二（7月5日）晚播出的第2集，他們將探究荔枝窩的歷史和由來，結伴在荔枝窩碼頭睇日出，又去體驗耘田。

然後再到另外兩個鄰近的美麗小島，包括只有一條漁村、香港有人居住的最細小島嶼—鴨洲，與及常住人口不超過50人的—吉澳。

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