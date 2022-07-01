【青春期】兒發育慢母憂影響生育亂餵藥　致性慾過強摸女同學屁股記大過

子女正值青春期，父母難免會關注其生理發育情況。台灣有媽媽就發現正就讀中三的兒子，仍未長出喉核和體毛。由於擔憂兒子發育遲緩，影響日後生育能力，媽媽找來一款草藥丸讓兒子服用，兒子服用一段時間後，果然開始有發育跡象。不過，到兒子中六時，媽媽卻發現兒子性慾異常高漲，還因在學校偷摸女同學屁股而被記大過，唯有帶兒子求醫，方發現兒子服用的藥丸，含有高濃度睪固酮，導致其男性荷爾蒙分泌過盛。

台灣腎臟科醫生洪永祥在《醫師好辣》節目中分享一則真實病例。他指，曾有一名媽媽帶就讀中六的兒子前來求診，表示在3、4年前，當時正是中三的兒子仍未長出喉核和體毛。兒子是家中獨子，媽媽自然大為緊張，擔心他遲遲未發育，日後生育能力會受到影響。於是，媽媽找來一款有助發育的草藥丸讓兒子服用。兒子服用一段時間後確實見效，喉核和體毛都漸漸長出。

惟兒子中六時，她卻發現兒子有異樣。兒子常在周末邀約女友回家，然後整天與女兒躲在房間內，「早上進去，到晚上才出來」。同時，她又見兒子房間的紙巾消耗量大增，懷疑兒子頻繁手淫。不但如此，兒子更是過在學校無法自控，偷偷摸女同學屁股而被記大過。媽媽心知不妙，才帶兒子求醫，希望找出原因。

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洪永祥表示，初時見到該名中六男生，已覺不妥，並診斷他有「男性荷爾蒙過盛」的問題，「很多鬍鬚、胸毛和暗瘡」。洪醫生為他驗睪固酮數值，發現數值比正常男性高3至4倍。他續指，多種健康問題都可能導致這種情況，「有時候是腦下垂體長腫瘤，有的人是腎上腺素（異常），有的是睪丸（異常），可是我幫他查了，完全都沒有（異樣）。」

洪永祥追問之下，才得悉媽媽數年來，一直讓兒子服用一款草藥丸，而其中成分，正是含有高濃度睪固酮。加上服用時間過長，導致男生男性荷爾蒙分泌過盛，性慾過分高漲的問題，亦是因此而起。

醫生說：「男性都有更年期，睪固酮就衰退，他們會吃很多壯陽藥，很多壯陽藥都有雄性激素。那男生因為中三沒發育，媽媽又不知道草藥丸的成分，應該是（讓他）吃了過久才造成這問題。」醫生建議停藥半年觀察，結果情況逐漸緩和。他又提醒，勿服用來歷不明、不清楚成分的藥物，如有問題應尋求醫生專業意見。

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責任編輯：王明芳