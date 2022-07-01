【美食速報】康得思酒店推day day Brunch　每位$288起4道菜兼酒品無限添飲

▲ 旺角康得思酒店歐陸餐廳及酒吧Alibi 新推7天早午餐。(酒店提供)

香港康得思酒店的歐陸餐廳及酒吧Alibi – WineDine Be Social，即日推出超值的星期一至日均可享受醉人的早午餐，還配搭無限添飲的氣泡酒及飲料，每位只需$288(需加一)。

由餐廳英籍主廚James Oakley精心設計悠長醉人早午餐菜單，包括4道自選精緻特色歐陸美饌，推介清新怡人的頭盤有北海道帶子刺身伴海苔及三文魚籽、還有纖維細緻，肉質嫩滑的慢煮澳洲羊臀肉、肉味香濃的和牛上後腰脊肉、清爽解腻的夏日檸檬青檸撻等。

除美饌外，客人更可暢享90分鐘無限量氣泡酒、本地手工啤酒、餐酒及汽水，實在抵。

▲ 每天2pm-7pm，以每杯$70享用指定主題雞尾酒、精選啤酒及餐酒，推廣期間更可以$58，加購享受買一送一時令生蠔優惠。(酒店提供)

另外，餐廳更另設歡樂時光及時令生蠔買一送一優惠，客人可於由每天2pm-7pm，以每杯$70享用指定主題雞尾酒、精選啤酒及餐酒，推廣期間更可以$58，加購享受買一送一時令生蠔優惠 (每位需至少點購一杯飲料)。逢周五至日，Alibi 更有唱片騎師現場放送音樂，讓客人忘卻煩憂，於型格時尚的 Alibi 盡情沉醉在音樂節拍之中。

Alibi – Wine Dine Be Social

地址： 旺角上海街555號香港康得思酒店5樓

電話：35523232 / 97174727 (WhatsApp)

供應日期：周一至五 11:30am-2:30pm

周六、日及公眾假期 11:30am-5pm

記者：郭秀芳