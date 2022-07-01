【食用安全】兒童食隔夜西瓜患腸胃炎險死　中大護理學院解構4大錯誤儲存食物法

▲ 一名兒童進食隔夜西瓜後，患上腸胃炎險死。

天氣炎熱，許多人都會食西瓜消暑，但儲存方式需多加留意。日前內地有一家三口進食隔夜西瓜後，出現噁心、嘔吐、腹瀉徵狀，全確診腸胃炎，而孩子更出現貧血、腎功能衰竭徵狀，差點喪命。醫生表示，夏季氣溫升高有利細菌生長，應避免進食部分剩餘食物。

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據內地媒體《白鹿視頻》報道，陝西西安有一家三口在進食隔夜西瓜後，開始出現噁心、嘔吐、腹瀉徵狀。全家確診腸胃炎入院留醫，孩子圖圖（化名）不僅出現腸胃炎徵狀，更有貧血、無尿、腎功能衰竭情形，需到西安兒童醫院腎臟科進行血液透析、血漿置換治療才挽回性命。

報道引述醫生稱，夏季氣溫升高有利於細菌生長。當進食這些剩餘食物時，食物中已經布滿了細菌，因此應注意飲食衛生，避免食用剩菜、剩飯及剩水果等3類剩餘食物。

【同場加映】雪櫃食物擺位有學問

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雪櫃處理食物常見4大錯誤

中大醫學院那打素護理學院副教授陳裕麗曾表示，不同食物保質期有長短，食物中儲存過久會滋生的細菌、酵母和霉菌都可能會令食物腐壞，甚至會引致食物中毒。而中大醫學院那打素護理學院博士後研究員梁慧儀，則指出一般家庭利用雪櫃處理食物時的常見4大錯誤：

1. 餸菜放涼後放入雪櫃

在食物放在室溫的時間過長，例如長於1至2小時就有機會滋生細菌，如果真是需要留起餸菜，應該盡快放入雪櫃。

2. 蛋、菇類、海鮮、菜當隔夜餸

不建議作為隔夜餸菜，因為此類食物容易滋生細菌

3. 利用電飯煲保暖翻熱

從雪櫃中取出的熟食要徹底翻熱才可進食，避免只利用電飯煲的保暖功能翻熱，未必足夠80度的熱力。

4. 解凍時間過長

急凍的食物應該在之前一晚放於攝氏4度的雪櫃格解凍，不建議從冰格取出後置於室溫解凍或者放在水中解凍，會令解凍過程中增加細菌感染風險。

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責任編輯：羅嘉欣