【一線搜查】開電視下周推資訊節目撼《東張西望》　宋熙年相隔兩年出山做主播

▲ 宋熙年跟林希靈為《一線搜查》主持。

香港開電視本月開始加入電視收視大戰，除於黃金檔推出雙線劇集《黑金風暴》和《獅子山下的故事》外，下周一晚上8時推出資訊節目《一線搜查》，擺明對撼TVB的皇牌節目《東張西望》。

最新影片推介：曾展望專訪

而《一線搜查》找來元組級《東張西望》主持宋熙年做台柱，另外還有「正義女神」林希靈。日前宋熙年跟其中三位女主持試廠，對自己要求高的她直言有點緊張。

其實宋熙年於2019年7月，離開大台並跟老公陳智燊經營YouTube頻道《sarah & jason》，之後跟邵氏兄弟簽約，直至2020年9月約滿離巢為止，選華姐入行的宋熙年，曾於2007年加入《東張西望》擔任廠景主持。

她亦擔任過不少節目主持和活動司儀，今次宋熙年相隔兩年後再任資訊節目主持。

至於林希靈擔任《東張西望》外景主持近兩年多，於啞女美華被強佔公屋一集裡，她追訪女保安被讚口齒伶俐轉數快，更有「正義女神」之稱。

【電視混戰】開電視下周推重頭劇《獅子山下的故事》 謝君豪胡杏兒助陣展現香港情懷

▲ 宋熙年擔任《一線搜查》主持。

宋熙年感興奮

除宋熙年和林希靈外，《一線搜查》節目主持還有另一前《東張西望》主持黃愷怡，她於去年尾離開大台，另外還有張致恆前女友梁皓恩、前NowTV新聞主播丘靜雯、前娛樂主播簡采恩以及鍾慧冰女兒林靜莉（Jeannie）。

日前宋熙年聯同梁皓恩、林靜莉、簡采恩為節目試廠，相隔兩年再次參與時事資訊節目，宋熙年坦言興奮和期待，她說：「但有點緊張，因為剛剛收到試廠的稿，我今日只試一個Tag，但正式時要做晒咁多個Tag，我差不多兩年沒主持一個時事節目，要每日探討不同新聞的節目，所以對自己都有期望，因而引發到自己有點緊張，」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

梁皓恩直言緊張

在旁的梁皓恩直言十分緊張，她說：「Sarah都緊張，我緊張到暈底啦，因為我好少做時事節目，要字正腔圓去講一些說話是很困難。」

入行前擔任社工的梁皓恩期待外出採訪，無懼上山下海，她說：「因為本身做社工時是揀外展，是出外了解個社會，採訪不是最擔心，是背稿擔心一點。」

Sarah亦不擔心外出採訪，她說：「我覺得是挑戰自己。某時候知道自己極限，以及可以去到幾盡，因為我現在有兩個小朋友，學到的東西可以教他們，所以不同階段有不同的嘗試和挑戰。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

已開始拍外景

說到擔任主持工作，Sarah表示會少時間陪兩兒，她說：「因為他們放暑假，放假這段時間，我應該是最忙，因為他們有夏令營和不同的活動，但是還可以的，可以讓他們不會經常纏著媽媽或爸爸，只好幫他們報多點活動，令他們獨立一點。」

至於林靜莉和簡采恩表示會相約一起健身，務求以最佳狀態示人，林靜莉謂去較髒地方採訪也不介意，更大呼好玩：「不只有心理準備，我還好期待，之前拍《怪談》時，未試過探靈，聽到那聲音覺得好正，我好期待遇到一些好爆炸性的事情。」

兩人已拍攝了幾天外景，簡采恩表示出席一個好特別的追思會，至於林靜莉採訪了校園欺凌事件和噪音事件。

▼ 點擊圖片放大 +14 +13