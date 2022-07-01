【限飛區】尖沙咀42歲男限飛區內航拍被捕　27人聚集收告票

▲ （警方圖片）

警方今日（1日）在社交平台表示，上午9時許接報，指有人在尖沙咀海運大廈違法聚會並在「限制飛行區」內操作小型無人機，危害公共安全和航空安全。警方高度重視案件，到場後以「小型無人機在限制飛行區以內的飛行並沒有獲得所需許可」罪拘捕一名42歲男子，並檢獲涉案小型無人機作進一步調查；在場共27名人士亦涉嫌違反香港法例第599G章被警方票控。

警方重申，《小型無人機令》（第448G章）已於2022年6月1日正式生效，而警方亦已引用此法例，指定全香港範圍於2022年6月30日正午12時至晚上11時59分及由2022年7月1日上午6時正至下午4時正為「限制飛行區」。市民敬請密切留意有關憲報及民航處的SUA一站通，獲取有關「限制飛行區」的資訊。

警方絕不容忍任何危害公共安全和航空安全的行為，定必嚴正執法，採取果斷措施打擊涉及非法操作小型無人機的行為。

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責任編輯：余思嵐