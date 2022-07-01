【七一回歸】李家超：習主席講話為港府提供重要指導方向　不會辜負重托及廣大市民期望

▲ 李家超今宣誓就任第6屆特區政府行政長官。（陳國峰攝）

今日（1日）是香港回歸25周年紀念日，亦是香港第六屆政府就職典禮，新任特首李家超亦率新班子宣誓就職。國家主席習近平一連兩日訪港，下午約一時乘搭高鐵返回深圳。李家超在習近平結束訪港行程後表示，其親臨香港參與回歸慶祝活動及就職典禮，帶來喜悅、關懷及動力。

李家超說，對於習近平訪港對香港意義深遠，認為其考察及重要講話有5方面重要意義，包括體現中央對香港的深切關懷及香港發展的高度重視，形容令人感振奮；亦是肯定香港25年來於一國兩制的實踐取得成就，高度評價香港對國家發展的重要作用，令人鼓舞。李家超續稱，習近平宣示一國兩制是好制度，是進一步大家對一國兩制成功實踐、及對香港前景的信心。

另外，對於習近平提出的四大希望（詳情即看：【下一頁】），李家超說，習近平為新一屆政府的施政提供重要指導方向，亦表明中央支持香港依法施政，為政府工作注入強大信心及巨大動力，他強調會帶領新一屆政府全力赴施政、體現及實踐主席的希望及要求，不會辜負其重托及廣大市民的期望，會團結及帶領社會各界，續寫一國兩制成功實踐的新篇章，並展現香港新景象。

李家超又感謝習近平總結的4個經驗，認為有助香港及國際社會全面了解一國兩制的實踐方針，確保不走樣、不變型。他亦表示，今年回歸社會氣氛濃厚，慶祝活動多元化，希望市民趁大好日子，度過愉快的周末。

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記者：黃悅晴