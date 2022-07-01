【全民同樂】慶回歸地壺同樂日供市民免費體驗　考團隊協作精神促社會共融

▲ 市建局舉辦慶回歸地壺同樂日。

為慶祝香港回歸25周年，市區重建局（市建局） 藉新興運動「地壺球」，在社區推動「運動共融」 慶回歸主題活動。

市建局希望透過社區推動新型運動，讓體育運動，融入社區，共建和諧社會；並繼續以攜手奮進的精神， 邁步向前，再創佳績。

地壺運動是一項跨年齡、跨性別、跨種族、 跨傷健、跨宗教，而且非常適合在極少空間舉行的運動。市建局希望籍此次同樂日，慶祝七一回歸、與民同樂，並且能促進共融，活動號召全港市民一起實踐及推廣聯合國可持續發展目標（Sustainable Development Goals,SDG）。

活動將於市建局項目的四個場地舉行。第一站「地壺比賽」將於7月2日及3日在觀塘裕民坊L1中庭舉行，並同步於UG大堂舉行體驗同樂日，讓各區市民齊齊跨越年齡、性別、種族和傷健界限，享受運動帶來的健康及正能量，深入連繫、融洽共處。

最新影片推介：

這次活動將融入聯合國「可持續發展目標」：「減少不平等」 。「全城躍動 · 地壺共融」，讓不同年齡、性別、殘疾與否、種族、族裔、出身、宗教信仰、經濟地位或其他任何區别的人士在他所在的地區參與此活動， 促進共融文化。

地壺（Floor Curling）由冬奧運冰壺運動演變而來，因適合由幼稚 園至成年人、傷健人士包括殘障及智障人士，現已在國際間發展為一項新興體育運動。地壺的優點為沒有身體碰撞，講求擲壺精準、專注及策略，促進團隊溝通與合作，是一種鍛鍊與禮儀兼備的運動。參加者還可藉此拓闊社交圈子，故被稱為「紳士團體運動」。

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責任編輯：王明芳