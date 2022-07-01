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【時尚速報】Anya Hindmarch夥city’super打造新一代環保袋　Universal Bag7月中旬發售

休閒消費 15:15 2022/07/01

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(品牌提供)

根據環保署公布的數字，香港每天約有2,300噸一次性塑膠製品被棄置，當中佔大部分是即棄膠袋。早年因為推出突破性的「I'm not A Plastic Bag」而成為搶手貨的英國設計師Anya Hindmarch，最近啟動了全新的企劃Universal Bag，跟世界各地的超市合作，提供全新的環保購物袋方案，激發消費者進一步改變習慣，建立重複使用的觀念。

企劃是業內首創的以「Eco not Ego（重生態、棄小我）」為宗旨，city'super 和南豐集團亦參與其中，跟Anya Hindmarch和Solent Group攜手打造新一代的購物袋。

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香港city'super是首家在英國以外推出Universal Bag的超市。購物袋備有兩種獨家配色，當中綠色將於7月中旬在全綫city'super分店發售（售價$130），而橙色則會於2023年在啟德發展區AIRSIDE的全新city'super獨家限定發售（售價$130）。兩款購物袋於city'super上架之前，亦會率先於 Anya Hindmarch香港專門店限量發售。

Universal Bag採用100% 再生塑料製成，每個製作步驟和所用物料均經過全球回收標準（Global Recycling Scheme, GRS）認證，是名副其實的 100% 再生產品，並經過全面的耐用性測試，保證可以使用10年，更內置創新、方便的免付資郵寄退貨袋，只需將購物袋反轉塞進內置口袋中，口袋就會化身成預先編址的信封，可以放進郵箱投遞，然後購物袋會在當地100%回收再造。

記者：李越樺

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