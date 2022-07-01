【正能量】葉童任達華繪畫老師從滬來港耕耘40載　畫家沈平：多元香港成就我的藝術生命

▲ 藝術家沈平，當日愛看連環圖集的小伙子蛻變成集各家藝術大成的多元畫家，今年他更出版一本名叫《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》，是他為所愛的香港作回禮。

年屆75的沈平，從上海走到新疆，越過千山萬水，歷盡春風秋雨，原本他只把香港當作人生過境之站，卻一留便40年。

「多謝香港，它給我很多，容納我，讓我可在這裏安身立命。」由當日愛看連環圖集的小伙子蛻變成集各家藝術大成的多元畫家，今年他更出版一本名叫《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》，是他為所愛的香港作回禮。

生於1947年的北平（北京舊稱之一），沈父為他取名「平」，其人生路卻踏過不少平交道。沈平成長於上海，正是他偶像「神童畫家」華三川（1930-2004）出生地；15歲時應國家號召加入「支邊青年」兵團俱樂部擔任美術員，開展「不佔群眾一分田，戈壁灘上建花園」的新疆生活；17年後，原打算移民美國，因路經香港時在友人家一席話，決定在此福地生根，生活至今已40年。

▲ 形容中國書法，大多以鐵劃銀勾表達運筆的力度，沈平以「鐵漢柔情」詮釋他本人的鋼筆畫風格。（黃建輝攝）

上海連環圖之啟蒙

沈老師的大半生，與畫畫有著千「線」萬縷縱橫交錯的關係，回帶重塑當日的啟蒙者，他說是童年時經常看的連環圖集。

當時好流行，兩三毫子一本。對華三川作品特別着迷，不像現在可在網上找資料，得靠自己摸索，課餘時常臨摹他作品，就這樣為鋼筆畫打下基礎。

對於沈老師，他的藝術生命首個黃金時期，由人生的第二次移居——到新疆住了17年說起，他加入兵團成為 10萬「支邊青年」之一。然，和平解放後，全部兵團都留守在新疆建設邊疆。

「上級指示不能同老百姓爭水爭田，我們得靠自力更生開荒。我不後悔去新疆，起初我隸屬後勤部，及後調到政治部，被安排在文化部的俱樂部當美術員。當年畫了很多，甚麼類型都有，如放電影前的幻燈片、每天工作寫標語，宣傳畫等。但多得這段時期給我的鍛練，以使我日後甚麼都能應付。」

▲ 著名物理學楊振寧教授是沈平的堂舅，楊到上海探望母親（沈的外婆）時，會順道探沈平。（圖片：被訪者提供）

是以，無論年畫、宣傳畫、版畫、水墨畫和素描等，無需神來之筆也能手到拿來，也因俱樂部工作量繁多，他甚少需要作勞動的機會，但在大時代下，得面對突如其來的轉變——替東北珍寶島戰役畫宣傳畫。

「很記得有一晚終可得到勞動機會，早上上級還教我如何割麥田，當晚卻有架吉普車駛來，幹部敲窗跟我說︰『你快要回去畫宣傳畫！』當時好危急，連兒子也要即時送返上海。」

原來，因中蘇突然打起仗來，他得回去俱樂部負責宣傳任務。「為振奮士氣，聯結軍隊，畫了很多插圖，也把在戰役中壯烈犧牲的將士故事，以連環圖方式傳遞出去……」

▲ 沈老師這畫全憑他記憶而完成。（圖片：被訪者提供）

在新疆烏魯木齊居住了十多年，少不免經歷讓人難以忘懷的文化大革命，後來他去到浙江美術學院繼續修讀美術。如筆墨畫，重於有無起止之迹，如中國畫線條的根本，是講求平、圓、留、重。線要有頓挫輕重之分，卻在「平」的基礎上求變化。也許歲月靜好，心境平靜才是沈老師真正追求的人生目標。

香港重才多元包容之城

1980年，他打算移民，跟內子買了兩張7千元機票飛往美國，他笑說自己故事「已完」，卻因路經香港時而起了莫大變化。

護照也拿了，領使館已給我簽證，路過香港時有位舊同學招待住上幾晚，朋友問我懂英文嗎？去美國後可做甚麼？我支吾以對。去讀書，我年紀不許可。又不諳英語，找工作又會很困難，他叫我不如留港，這裏容易搵工，於是決定留低，好快找到一間出版社當編輯。

為能盡快適應香港生活節奏，開始了當上報紙的漫畫專欄的畫家生涯，他說原因有三︰要賺錢養活一家，稿費二、三十元一張，報紙種類繁多，他可用不同筆名投稿，收入尚算不俗；初到香港，他習慣每天買拍拖報（其時報販以較便宜價錢把兩份不同報紙捆綁銷售），可找題材也可知道甚麼事物正流行；雖報紙旁白是文字，把它唸出來可練習廣東話。

而香港是重才之地，在沒人穿針引綫下，我寫信自薦給港大，他們看過我作品，就決定聘請我做導師。

後來因學生引薦，得到馬會之邀開班教畫畫，港星葉童和任達華也曾是他門生。

於他，香港是一處非常寬厚的地方，近年他主力繪畫香港城市一隅，無非以筆墨還愛這片土地。

有時回顧自己，我的畫種屬於多元，我畫國畫、水墨畫、水彩畫、油畫，很多不同門類，而鋼筆畫是我較另類的風格，其實剛好對應著香港這個多元城市， 新大廈與古老建築都可以一樣共融。

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也許命帶驛馬的人均視「出門遠行」如等閒，在這幾年「留／離」的氣氛下，沈平卻沒加入近年的移民大軍。

移民好，留低也好，這幾年大家都有一個共同情緒和願望，是更熱愛香港。像我，我是不會走的，在這裏共度過40年好日子，親眼見證港英政府統治下的香港，一路到回歸直到現在。香港有很多好的地方，如文明和道德觀念，在硬件和軟件上都支援中國，就連畫畫這門藝術也替中國開了一道大門。

七十是隨心所欲之年，而活了差不多四分三世紀的沈平，對人生還覺得有甚麼遺漏？「坦白說，我的餘生不會太多，因生命有限。自覺好幸運，生活費夠用，已好滿足。我沒遺憾，現在的我最想去上海探望母親，但礙於疫情未能成行。」只願歲月靜好，現世安穩就好了。

鐵漢柔情回禮之作

藉著香港回歸25周年及經濟通（香港經濟日報集團成員）成立28周年之際，將沈平老師過往近百幅鋼筆畫作輯錄結集，並加插從未對外發表的全新作品，出版《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》。

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如西九文化區M+博物館董事局主席陳智思先生在畫冊序言所言︰「沈平先生的鋼筆畫作承載著滿滿的香港情懷，他筆下剛勁又細膩的條化作一幅幅生動又活潑的城市速寫，無論是建築、街角、人物又或是風景，翻開每一頁都訴說着舊日的香港故事。」另外，前香港歷史博物館總館長丁新豹先生，以及前香港藝術館總館長鄧海超先生等專家亦為畫冊撰寫序言。隆重其事，特設期間限定展覽，展出沈平老師26幅鋼筆及水彩畫作，歡迎大眾前往參觀。

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》期間限定展覽

日期︰即日起至7月5日

時間︰12pm-2pm

地點︰北角渣華道321號柯達大廈2期5樓（港鐵鰂魚涌站C出口）

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記者︰黃鑑江