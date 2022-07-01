【人生跑道】前空姐轉當裱花蛋糕導師　遺憾當日港龍結業沒機會與同事道別　

▲ 《就算得你一個觀眾》

由同樣畢業於演藝學院的朱柏謙、鄧志堅、何遠東、黃頌明同吳嘉儀主持的節目《就算得你一個觀眾》內，他們本着「與其矯情，不如直接」的初心，為每位演出嘉賓度身訂造小故事，以劇場力量化成心靈雞湯，解開演出者的鬱結。

昨晚（6月30日）《就算得你一個觀眾》主角，是當了19年空姐的Grace。她回想2001年未畢業就入職港龍航空，自言不是特別嚮往空姐生活，而是怕找不到工，而目前是位韓式裱花蛋糕導師。

港龍是一個時代記憶，今年10月是結業兩年的日子，Grace話當日公司在毫無預兆下結束，自己沒太大傷感，反而未能夠同一班戰友講句「散水」、食件「散水餅」，成她人生的憾事，一直耿耿於懷。

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人生不只一條跑道

劇團為Grace訂造了個小故事，邀請3位她的機艙戰友欣賞演出。布幕拉開，場景是田徑賽道，朱柏康一聲「Go」，鄧智堅同何遠東應聲彈出，只有吳嘉儀留在起點一臉迷茫，朱柏康話︰「跑道得一條咋咩，唔鍾意咪轉過條囉。」

接着輪到Grace以機艙服務長身份出場，為台下的「乘客」作安全講解。報幕講到航機目的地為「未來」，途中遇到氣流，所以要綁緊安全帶。

Grace示範在機上遇空難時，可用哨子求助、感到緊張可用「勇氣罩」，假如聽到「brave、brave」響聲時，要做出擁抱自己動作。

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向舊同事道別

劇場到尾聲Grace推出一座港龍food cart，為在座乘客送上自製裱花蛋糕作「散水餅」，同場附上平底鞋一對，希望各人在落地日子行得更加舒服。

Grace眼濕濕話︰「想借呢次機會多謝所有人，唔止係crew，包括公司上上下下，好似IT部同事，成日delay就搵佢哋幫手攞嘢食嘅文仔、Tiger，每次冇制服就搵佢求救嘅May姐，好似好多呢啲人，冇講再見就走咗，感覺冇機會同大家一一道別，就咁完，好似結局唔完美。」

在4位前空姐齊齊喊出「thank you for the flight」表演落幕。

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