【美食速報】時代廣場地庫清酒祭2022期間限定　品嘗逾300款風味各異日本佳釀

▲ city’super第23屆「清酒祭」 品味各個產區獨一無二的酒釀風格。(city'super提供)

city’super第23三屆「清酒祭」，即日至7月8日期間推出。推廣活動以日本觀光巴士路線為引子，邀請大家踏上由city’super導航的尋酒旅程，帶領愛酒之士遊走於多個著名清酒產地，品味各個產區獨一無二的酒釀風格。



於「清酒祭2022」期間，銅鑼灣時代廣場B1地庫中庭更特別打造為期間限定的打卡熱點——「清酒導賞專區」，以極富日式色彩的巴士及巴士站設計，讓大家仿如置身日本，重拾被遺忘已久的美好旅遊體驗。逾300款風味各異的佳釀選擇，既有貴氣之選，亦不乏性價比高的酒釀。

▲ 天壽酒造丶全球產量僅300瓶的「掌上明珠 熟成大吟釀 」（$5,200）。(city'super提供)

但當中最多人談論的是來自天壽酒造丶全球產量僅300瓶的「掌上明珠 熟成大吟釀 」（$5,200）。此款紀念酒釀造於藏主千金的誕生年份1993年，仿傚中國浙江紹興女兒紅，藏主特別將該年釀造的頂級大吟釀冷藏熟成，為了於女兒出嫁時送上最温暖的祝福。於去年藏主千金出閣之日，亦正值酒造190周年之時，此酒已經過長達28年的冷藏熟成，展現歲月累積的濃郁滋味。

而多款於香港首度推出的酒釀包括，來自藤井酒造的「龍勢 八反伍拾 生酛純米大吟釀 720毫升」（$260）；藤井酒造位於被譽為「日本地中海」的廣島縣竹原市，旗下清酒曾勇奪初屆全國清酒品評會最優等第一位的美譽。此酒釀沿用起源於1700年的生酛釀造法釀製而成，果香輕盈，其辛口風格十分襯托以甜酸味為主的料理。

▲ 滿$5,800或以上可獲$200 city’super購物禮券。(city'super提供)

除了一系列清酒選擇外，city’super亦同時為大家帶來多款和風果酒，包括出羽櫻的新品，以產自山形縣的水果釀製的佳釀如「出羽櫻山形蜜桃果酒 720毫升」（$198）及「出羽櫻山形洋梨果酒 720毫升」（$198），兩款果酒均建議加冰或混合梳打水享用，風味更佳。

於「清酒祭2022」的活動期間，顧客於銅鑼灣時代廣場中庭指定區域收集「巴士蓋章」，集齊「S」丶「A」丶「K」丶「E」蓋章連同於銅鑼灣時代廣場店購物滿港幣500元或以上（當中必須包括最少一支「清酒祭2022」的推廣清酒）之收據正本 ，即可獲得扭蛋機會乙次，有機會贏取精美獎品乙份，包括$50 city’super購物禮券丶清酒杯及限量版紀念品等。

▲ 滿$2,000元或以上即可獲贈「city’super限量版清酒巴士模型」乙份。(city'super提供)

與此同時，各分店亦設有限定購物禮遇；顧客如購買「清酒祭2022」之指定貨品滿$2,000元或以上即可獲贈「city’super限量版清酒巴士模型」乙份；滿$5,800或以上可獲$200 city’super購物禮券；滿$18,000或以上更可獲「能作錫製清酒壺」乙個。

查詢：2736-3866

記者：郭秀芳