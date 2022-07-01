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【政府換屆】蔡若蓮感恩能在新崗位繼續服務　稱教育局定當致力完善教育

社會 14:33 2022/07/01

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蔡若蓮感恩能在新崗位繼續服務，指教育局定當致力完善教育。（資料圖片）

教育局局長蔡若蓮今日（1日）在社交平台發文表示，感恩能夠在新的崗位上，繼續服務教育，為莘莘學子的福祉盡心竭力，懷著喜悅及期盼的心情，同為香港開新篇。

蔡若蓮表示，將致力優化及提供多元化教育，照顧學生不同階段的學習需要，幫助同學建立積極正面的價值觀和態度，成為德才兼備，有承擔、有視野、愛國愛家的終身學者，以迎接未來的挑戰和機遇。

她指，香港正進入「由治及興」的新里程，未來五年是香港飛躍的關鍵時刻，教育局定當致力完善教育，加強對青少年的培育，並與教育界及社會各界人士同心攜手，致力創造更多機會，讓他們能各自發揮所長，把握香港作為國際大都會的角色，擁有「一國兩制」的獨特優勢，能夠深刻認識國家及世界發展大勢，增加民族自豪感和主人翁意識，融入國家發展大局，透過學習、交流、合作和發揮，為國家、香港和自己打造更寬廣的舞台。

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責任編輯：李榮忠

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