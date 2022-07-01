【MIRROR成員】神徒為教主Anson Lo慶27歲生日　銅鑼灣辦普天同慶教主誕應援市集

▲ 7月7日是教主Anson Lo 27歲生日，神徒正準備一連串慶祝活動。（IG圖片）

MIRROR成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆）7月7日就會踏入27歲生日，去年一班神徒為教主於尖沙咀碼頭附近設置巨型戶外廣告牌，吸引大批人來打卡。

今年的「教主誕」，當然亦有一大批應援慶祝活動準備舉行，實行全城慶祝教主生日。

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1.普天同慶教主誕市集

由即日起至7月3日，銅鑼灣金百利商場2樓會有「普天同慶教主誕市集」，提早與教主慶生。

場內有多個為教主而設的攤位，如有人氣網上餅店323cookingstudio專為這次市集特別而製作的期間限定教主專屬車牌及特濃牛油唧花曲奇、mydreamsssweare的公仔吊飾、handmade12517的教主公仔等，神徒萬物錯過。

地址︰銅鑼灣金百利商場2樓

時間︰12nn-8pm

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2.長者免費搭巴士小輪

盧瀚霆國際後援會聯同九龍巴士（一九三三）舉辦長者免費乘車日，65歲或以上長者於7月7日憑八達通乘搭九巴獨營路線，可以「先付後回贈」方式免費搭車。

歌迷會亦聯同天星小輪合辦免費乘搭活動，全港市民可在教主生日當天免費乘搭天星小輪來回尖沙咀至中環。

3.免費乘坐摩天輪

而另一神徒組織AnsonLo_Giant亦自發籌劃全港首個香港摩天輪免費乘坐日，讓香港市民與家人朋友到中環海濱免費坐香港摩天輪，現場更會布置成教主生日主題專區，讓一眾粉絲打卡。

記者︰黃依情