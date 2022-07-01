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【打風必備】颱風暴雨必備罐頭午餐肉　食安中心拆解午餐肉成分【附16款營養比拼】

食用安全 15:26 2022/07/01

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食安中心拆解100克午餐肉成分。（相片來源：食安中心）

強烈熱帶風暴「暹芭」逐漸移近本港，天文台將考慮在今晚6時至9時改發八號烈風或暴風信號。打風落雨下難以外出，多數市民留在家中煮食，少不免會吃儲備的食材乾糧，如港人至愛的午餐肉。食安中心就曾拆解過一塊午餐肉的營養成分，僅脂肪已佔16%，為人體每天攝取上限的16%。

最新影片：

食安中心表示，午餐肉及部分香腸是由肉類、水及醃料（包括鹽及亞硝酸鹽）等必要配料製成的合成食品，當中亦可加入脂肪（動物脂肪或植物油）、香料、其他配料及添加劑。

由於加入了食鹽及亞硝酸鈉，午餐肉的鈉含量通常很高。在午餐肉加入脂肪更可令肉質更柔軟，味道更可口。

每100克午餐肉（約半罐小罐裝午餐肉）成分：

  • 平均含有大約1000毫克鈉，佔世衛所建議鈉的每天攝取上限2000毫克的50%
  • 平均含有約16克脂肪，佔世衛所建議脂肪的每天攝取上限60克的27%（以2000千卡膳食計算）
  • 61%為水分、12%碳水化合物、9%蛋白質等

同場加映：16款午餐肉脂肪及鈉含量大比拼

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食安中心指出，據國際癌症研究機構(IARC)的分類，加工肉類(包括午餐肉及香腸)屬會令人類患癌(第1組)，每天食用50克加工肉類可增加患大腸癌的風險18%。世界衞生組織(世衞)建議進食肉類的人士應節制進食加工肉類，以減低患上大腸癌的風險。

而攝取過多鈉會增加患上高血壓的風險，而攝取過量脂肪則會增加超重及肥胖症的風險，患上心臟病及其他非傳染的慢性疾病的風險亦因而提高。

食安中心建議，市民應節制進食加工肉類，以減低患上大腸癌的風險。閱讀營養標籤，從而作出知情的食物選擇和減低鈉的攝入量。

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責任編輯：羅嘉欣

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