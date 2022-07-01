【政府換屆】醫衞局局長盧寵茂：人生最光榮使命　倡推動大灣區醫療合作

▲ 醫衞局局長盧寵茂：人生中最光榮使命，倡推動大灣區醫療合作

醫務衞生局局長盧寵茂今（1日）發表首篇網誌，以「開局篇︰使命光榮 任重道遠」為題，形容是「人生中最光榮使命」，提到首要任務是以科學精準防控新冠疫情，認為醫療系統必須與時並進，醫護界要推動大灣區的醫療創新及合作，並融入國家「健康中國」規劃。

今早宣誓就任第六屆醫務衞生局局長的盧寵茂提到，新冠疫情危害全球人民生命健康，他的首要任務是以科學精準防控措施，用最小的代價換取最大的效果，為香港連接國際連通內地，又形容上一任食衞局局長陳肇始鞠躬盡瘁，在過去兩年多帶領抗疫摸著石頭過激流。

而面對科技進步、人口老化、醫護人手不足、以及新發疾病帶來的種種挑戰，他認為本港的醫療系統必須與時並進，繼續變革求新，以保障香港市民健康和提升市民幸福生活指標。

他又指醫護界要充分發揮香港在醫療衞生技術及管理、專業培訓和生物醫藥科研各方面的優勢，以及香港作為國家國際窗口的重要角色，推動大灣區的醫療創新及合作，並融入國家「健康中國」規劃。

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記者：鄧凱文