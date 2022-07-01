【好人好事】90歲獨居老婦無依無靠　鄰居青年照顧10年臨搬家前不捨落淚

▲ 青年照顧沒有血緣關係的獨居老婦10年。

鄰里間守望相助的淳樸情誼讓人嚮往。泰國一名善心年輕人過去近10年，一直悉心照顧附近一名無血緣關係的90歲獨居婆婆。該青年近日因個人原因需要搬家，婆婆得知後，站在窗前獨自流淚，引起不少泰國網民同情，甚至有網民提出，為婆婆支付屋租。

泰國媒體報道，一名90歲獨居婆婆訕楠在19歲兒子去世後，一直獨自生活50多年。她平日只靠高齡津貼及積勉強過活。而27歲的善心青年巴薩叻，則是婆婆的鄰居。他初次見到訕楠時，就覺得她非常可憐。由於婆婆沒有親戚朋友，只有附近的好心街坊偶爾關心她。

巴薩叻得悉婆婆的的情況後，主動提供協助，而他也表示婆婆非常可愛，他已將婆婆當成自己的親人一樣愛護，二人因此也成為彼此沒有血緣的親人。

最新影片推介：

婆婆雖然年紀已大，但依然能夠自理，只是偶爾深夜時因生病會呼吸不暢、鼻子癢或高血壓。這時她就會去敲巴薩叻的家門，尋求協助。

巴薩叻透露，婆婆在生活中也非常照顧他。當他不在家時，婆婆會在下雨時，幫他收衫，幫他收好忘在室外的物品，又會把他的信件放在一個袋中，掛在他家門外。

臨搬走前兩周，巴薩叻告知婆婆，婆婆先是手足無措，然後不住落淚。巴薩叻表示，希望能有就近的街坊繼續照顧婆婆。他又承諾，會定期回來探望她，並帶著自己的孩子來，因為婆婆非常喜歡小孩子。

二人相伴近十年，婆婆對巴薩叻相當不捨，但後者搬走後仍經常探望她，則令她感到欣慰。此事被上傳至網上後，許多網民都被這份陌生人之間淳樸感情所打動，一名善心的女網民更是表示願意每月替婆婆支付房租。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元：https://bit.ly/3sEeM3Q

責任編輯：王明芳