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【七一回歸】劉兆佳：習近平講話對新政府提出具體要求　青年人發展問題關乎香港未來穩定

政治 15:42 2022/07/01

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全國港澳研究會副會長劉兆佳。（經濟日報資料圖片）

國家主席習近平今日在香港發表重要講話，全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，習近平講話重申「一國兩制」的初心和成功實踐的要素；與5年前的七一講話比較，今次更強調未來5年是香港發展和「一國兩制」的轉折期，特別期望特區政府能夠提高治理水準。

劉兆佳認為，習近平講話重申「一國兩制」的初心和成功實踐的要素，對此港府和社會各界必須有深刻認識和切實行動，才能讓「一國兩制」行穩致遠。

他解釋，基本原則是要全面準確貫徹「一國兩制」方針、堅持中央全面管治權和特區的高度自治權相統一、落實「愛國者治港」和保持香港的獨特地位和優勢。

劉兆佳指，習近平強調「一國兩制」是符合國家和香港根本利益的制度和方針，因此必會和必須長期堅持和全面準確貫徹，不會因爲在實踐過程中遇到的困難和挑戰而改變。

劉兆佳認為，總結過去25年經驗，「一國兩制」成功實踐的核心要求，是要高舉「一國」的原則，以及樹立國家和民族的觀念，中央權力才能得到尊重，香港才能順利融入國家發展大局，並在中華民族偉大復興中發揮作用，香港的深層次矛盾才能得到破解。

他指出，與習近平5年前的七一講話比較，今次講話更強調未來5年是香港發展和「一國兩制」的轉折期，因此對港府未來工作提出更迫切和具體要求，特別期望特區政府能夠提高治理水準、改進管治方式、在施政上要積極、進取和有為、要勇於創新和改革，要敢於克服來自既得利益的阻撓，讓香港加快融入國家發展大局，利用好國家發展帶來的機遇，以更好地破解香港的問題難題。他強調，中央承諾會大力支持和配合港府工作。

劉兆佳又指，習近平特別關心香港青年人發展的問題，並認定這個問題能否妥善，處理關係到香港未來的發展和穩定。因此處理好青年人的問題，將是港府日後一件重中之重工作。

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責任編輯：胡偉明

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