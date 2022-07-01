【七一回歸】教聯會及升旗隊總會舉行升旗禮　黃楚標學校學生醒獅及歌舞表演慶回歸

▲ 教聯會及香港升旗隊總會今早於教聯會黃楚標學校舉行升旗禮。（教聯會Facebook圖片）

今日（1日）是香港回歸25周年紀念日，社會各界舉辦不同活動慶祝。教聯會及香港升旗隊總會今早於香港教育工作者聯會黃楚標學校舉行升旗禮，近200人出席；學生亦進行醒獅、華服及歌舞表演等。

教聯會及升旗隊總會舉行「教育界慶祝香港回歸祖國廿五周年升旗禮」，包括辦學團體、學校議會、教師組織、學生、家長等出席。另外，教聯會黃楚標學校的學生進行醒獅、華服及歌舞表演。

對於國家主席習近平今早發表重要講話，特別提及須關心、關愛青年人，並要引領青少年深刻認識國家和世界發展大勢，增強民族自豪感和主人翁意識。教聯會回應指，青少年是香港的未來，是「一國兩制」事業的建設者和接班人，在「愛國者治港」的原則下，要培養大量愛國愛港的人才；教聯會將繼續高舉愛國愛港的旗幟，與特區政府教育局緊密合作，為推動國民教育而努力，亦呼籲教育界攜手合力，提升學生對《基本法》及「一國兩制」的了解，培養國民身份認同。

▲ 教聯會及香港升旗隊總會今早於教聯會黃楚標學校舉行升旗禮。（教聯會Facebook圖片）

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴