【中華頌】自言從小對國樂有濃厚興趣　林二汶曲詞監唱新歌：擁抱好年華　

歌手林二汶轉攻大灣區市場，早前於內地社交平台「小紅書」開設帳戶與網民互動，二汶更獲粉絲熱烈歡迎，當中有人呼籲她往內地開騷，二汶回應道：「等我」似乎暗示將在內地開騷。

今天是香港回歸25周年，二汶再有搞作，於社交平台上載自己作曲、填詞及監製的歌曲《中華頌》MV，並表示：「一直對國樂有濃厚興趣」。

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二汶：「根，始終如一」

在二汶上載的MV所見，她在香港中樂團的張重雪老師的伴奏下獻唱，同時撰文道：

中華·頌



一直對國樂有濃厚興趣，也對中國文學文字著迷。小時候淺讀過中國文學，長大後也沒有停止學習，學習欣賞中國古今文字的美。



中華民族有著千變萬化的歷史，就如人生，本來也是千變萬化，但一切萬變不離其中，根，始終如一。



「山坐千年如坐禪

見證千百年流轉

月有陰晴圓缺海有浪

浪花捎來明月光」



活著就是見證，見證改變，也擁抱改變。



特別感謝香港中樂團的張重雪老師答應參與這次演出，也由衷感激香港中樂團首肯張老師是次參與。能夠跟這位殿堂的藝術家一起製作音樂，夫復何求。也感激我的老師和前輩，鼓勵我從中國文化的根基中探索，開展不同創作的可能性。傳統國風音樂，配合中國文字，在中國文化源遠流長的歷史，一代一代人將這些美傳承下去，何嘗不是美事？



炎黃萬世流傳成天下，天下，擁抱好年華。

▲ 林二汶分享一手包辦作曲填詞的歌曲《中華頌》MV。（取自instagram）

惹網民批評

可是二汶的新作一出，網民隨即湧至帖文內留言表達看法，「對你太失望」、「做人做到你咁 對唔對得住盧凱彤」、「多謝你提醒大家要unfollow你」、「唔好聽 唱腔唔夾呢種曲風 言不由衷」。

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食兩家茶禮

此外，林二汶本身屬自由身不屬任何電視台的藝人，可是早前卻被認為「過檔」TVB。

因為以往林二汶為ViuTV常客，自該開台以來主持不少節目，當中包括《晚吹－又要威又要戴頭盔》、《人住公屋 我住公屋》、《Chill Club》，任《全民造星III》導師等，也更出席ViuTV開台5周年活動，由此被視為「ViuTV之友」。

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但是於去年11月19日，林二汶現身TVB台慶，於「女星勁歌熱舞賀台慶」環節跟其它女歌手一齊獻唱，令不少網友大感意外。

當時不少網民對她此舉表示感失望，事後林二汶開腔解釋指「音樂無分邊界」，並說：「我哋其實一直追求緊係百花齊放，唔係咩？」

而二汶現時就為《聲夢傳奇2》擔任導師，更大讚《聲夢2》資源相對較集中，認為對學員有幫助。