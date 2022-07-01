【美國研究】開電視睡覺可影響睡眠質素　恐增糖尿病高血壓風險致早逝

▲ 一項美國研究發現，小量光線可影響睡眠質素，恐增糖尿病高血壓風險。

良好的睡眠質素對身體很重要，有些人習慣開著電視睡覺，不過美國一項研究發現，光線會影響睡眠質素，睡覺時房間就算只有微弱光線，例如開著電視機、手機等，都有機會增加患糖尿、肥胖、高血壓等疾病的風險。

綜合外媒報道，美國西北大學費恩伯格醫學院（Northwestern University School of Medicine）進行了一項研究，研究人員讓552名年齡介乎在63至84歲的人士佩戴一款活動記錄儀，以測量他們的睡眠周期、活動量、接觸的光量，以了解光線如何影響他們的睡眠和健康。

結果發現，當人們晚上睡覺時，房內就算只有微弱的光線，如開著電視機，都可能干擾睡眠，有機會令人在日間產生胰島素阻，從而增加患二型糖尿病、高血壓和心血管疾病的風險，有可能導致早逝。

數據顯示，超過53%的參加者會在有光線的環境中入睡，當中有17.8%患有糖尿病，有40.7%人有肥胖問題；相反在全昏暗環境下睡覺的人當中，只有9.8%患糖尿病，以及26.7%人屬肥胖。

西北大學范伯格醫學院睡眠醫學中心主任Phyllis Zee博士指出，在愈光的環境下入睡，更有可能「晚睡晚起」，而晚睡的人士通常有更高風險患心血管疾病。

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Phyllis又分享了幾種方法，降低夜間光線水平，以提升睡眠質素：

床的位置應遠離窗戶，或使用遮光窗簾；

不要在睡房裡為手提電腦和手機充電，因藍光會影響褪黑激素，擾亂睡眠；

睡覺時可戴上眼罩保護眼睛；

晚上起床時不要馬上開燈，如必須開燈，應把光線調校至最暗；

Phyllis又指出，如長者因健康問題或受藥物影響，經常要在晚上起床去廁所，關燈可能會有跌倒的風險，建議可使用較貼近地面的夜燈，並選擇琥珀色或紅色的燈，因這些光譜具有更長的波長，對人們生理時鐘影響較小。

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責任編輯：羅嘉欣