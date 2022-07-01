【第五波疫情】新增2,318宗確診個案　本地感染2,165宗【不斷更新】

▲ （曾耀輝攝）

本港疫情回升，確診宗數持續破千。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午出席疫情記者會。

本港今日（1日）新增2,318宗確診個案，單日確診連續第三天破2,000，本地感染佔2,165宗，另有153宗輸入個案。153宗輸入個案中，85在機場揪出，47宗是檢疫酒店期間找出，另有21宗是檢疫後才找出。

【14：35】

多4間院舍呈報陽性個案，涉及2名員工及3名院友，包括東區筲箕灣安樂護老中心、港安護理中心、荃灣圓玄護理安老院和禮賢會葵盛東護理安老院。

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記者：TOPick 港聞組