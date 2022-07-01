【第五波疫情】新增2,318宗確診個案　本地感染2,165宗【不斷更新】

▲ （曾耀輝攝）

本港疫情回升，確診宗數持續破千。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午出席疫情記者會。

本港今日（1日）新增2,318宗確診個案，單日確診連續第三天破2,000，本地感染佔2,165宗，另有153宗輸入個案。153宗輸入個案中，85在機場揪出，47宗是檢疫酒店期間找出，另有21宗是檢疫後才找出。

【16：50】

歐家榮稱，現時全港各區均有BA.4或BA.5個案，而整體患者均為輕症，主要有上呼吸道症狀，有些亦沒有病徵，與早前的BA.2.12.1及BA.2.2類似。

【16：45】

歐家榮稱，近日社區多BA.4或BA.5本地感染個案，當中接近一半找不到源頭，相信在不同地區和地方有隱形傳播，會密切注視個案分佈和佔整體個案的百分比。他又料，BA.4或BA.5個案佔比會上升，因為社區陸續有傳播，BA.4或BA.5傳播力也較強，增加傳播風險，有機會像外地一樣Omicron分支在本地越來越流行，但沒證據顯示感染BA.4或BA.5後的徵狀會較其他病毒嚴重。

【16：40】

歐家榮表示，本港至今共錄63宗BA.4或BA.5本地個案，其中6宗與機場及檢疫酒店相關，6宗與這些個案有流行病學關連，7宗與輸入個案相關，20宗找不到源頭，24宗與沒源頭個案相關；個案主要涉及家庭群組，如在同一家人有幾個個案，亦有1個工作場所及1間食肆出現2宗以上個案，疑出現傳播，涉及保良局周鴻標老人日間護理中心及觀塘為食火鍋。

【16：38】

本港再新增31宗個案疑染BA.2.12.1個案，疑染BA.4或BA.5個案則新增36宗。【詳情即看：下一頁】

【16：35】

多4間院舍呈報陽性個案，涉及2名員工及3名院友，包括：

禮賢會葵盛東護理安老院，一名護理員確診，其6月27日最後上班，兩日後發病且核酸檢測陽性，共17名院友被列密切接觸者。

東區筲箕灣安樂護老中心，一名院友確診，患者昨日發病且快測陽性，6月26日曾經外出，有3名院友被列密切接觸者。

廣安護老之家，一名護理員確診，6月26日發病同日快測陽性，3名院友被列密切接觸者。

荃灣圓玄護理安老院，兩名居3樓的院友確診，兩人有密切接觸，均在昨日發病及快測陽性，同房有9名院友被列密切接觸者。

【16：33】

新增一宗死亡個案，涉及1名88歲女院舍院友，患者長期臥床，需要靠胃喉餵食，本身有很多慢性病及腦退化，上月23日因氣喘和咳嗽入院，兩日後檢測陽性，CT值23，有處方抗病毒藥，但病人年紀大身體差，延至昨日離世。

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記者：TOPick 港聞組