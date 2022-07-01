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【新冠肺炎】88歲長居院舍婦離世　身患多種慢性病包括腦退化及中風

社會 16:37 2022/07/01

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醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。

本港疫情回升，今日(1日)新增2,318宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午出席疫情記者會，交代最新疫情。

劉家獻指，現時666人留醫，其中73人新入院，210人隔離病房，14人在2線隔離病房，229人在北大嶼山醫院香港感染控制中心。11人危殆、11人嚴重、其中3人留醫深切治療部。

一名88歲婦離世，是老人院院友，長期臥床，需以胃喉餵食，患有慢性病如腦退化及多次中風。她在6月23日氣促及咳入院，25日陽性，院方已處方抗病毒藥，亦發現有尿道炎，至昨天不幸離世。

過去一日有94人康復，當中79人已出院，第五波疫情至今共52,025人康復。

另外，有2名病人經入院篩查及院內檢測確診，4名同房病人列密切接觸者。醫管局員工方面共24,382人確診，24,078人已返回工作崗位。

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記者：蘇文軒

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