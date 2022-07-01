【政府換屆】文體旅局局長楊潤雄：工作任重道遠　首要任務檢視及統整各項目

▲ 文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（資料圖片）

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（1日）在社交平台發文表示，今天是文化體育及旅遊局正式成立的第一天，深感榮幸擔當首任局長，稱是一份任重道遠、開拓性強的工作。

楊潤雄表示，首要任務是檢視及統整來自不同政策局的文化、創意產業、體育以及旅遊事宜，從而描劃出更具願景的藍圖，務求在推展各項政策項目，產生更強大的協同效應，最有效地推動文化、體育、旅遊及創意產業長遠的發展，同時全力落實《十四五規劃綱要》下將香港定位為中外文化藝術交流中心的目標，展現中華文化的深厚底藴，以及國家的軟實力。

楊潤雄指，會貫徹實現行政長官要塑造文化之都，推動創意經濟的綱要，在政府架構層面加強對文化體育旅遊的總體統籌和協作，相信文化體育及旅遊局一定有機會與不同的政策局有所合作，將文化體育和旅遊的政策和項目橫向融合，發揮協作潛能。

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責任編輯：李榮忠