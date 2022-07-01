【七一回歸】譚耀宗：習近平講話為香港未來發展指明方向　建制政黨：堅定社會對「一國兩制」信心

▲ 全國人大常委譚耀宗。（經濟日報資料圖片）

國家主席習近平今日發表重要講話，全國人大常委譚耀宗認為，習近平在今次講話中，已為2047年後香港的前途問題，提供了明確的答案，強調「一國兩制」必須長期堅持，認為是釋除了香港社會的疑慮，並為香港社會未來的發展指明方向。

譚耀宗形容，儘管香港曾經歷風雨，但不管是金融危機、疫情肆虐，還是激烈的社會動蕩，香港亦經受住了考驗，形容實踐證明「一國兩制」制度既符合國家的利益，又符合香港市民的利益。

他強調，香港社會各界必須要主動維護「一國兩制」的行穩致遠，確保其「不走樣」、「不變形」，「一國兩制」才能行穩致遠，香港社會才能和諧穩定

經民聯認為，在香港回歸祖國25周年的關鍵時刻，習近平今次講話為香港未來發展，指明了正確的前進方向，進一步堅定香港社會對「一國兩制」的信心，呼籲社會各界主動融入國家發展大局，發揮自身所長，貢獻國家所需。

經民聯又希望，新一屆特區政府致力落實中央要求，重點發展經濟，改善民生，化解深層次矛盾，以實際行動回應民之所呼和中央的殷切期望，並推動香港盡快走出「疫」境。

民建聯亦指，習近平今次講話鼓舞人心，亦對「一國兩制」原則提出精闢論述，有力地消除了各種對香港前景的誤解，進一步鞏固了香港社會各界團結向前、開創美好未來的信心。

民建聯又指，會加強與特區政府溝通合作，繼續堅定支持特區政府依法施政，協助特區政府提高治理水平，致力推動社會變革，克服疫情，重振經濟，促進社會公平正義，解決長期困擾香港的深層次矛盾和問題。

自由黨則指，習近平今次講話充分顯示對香港的關心和關愛，並為香港特區日後發展打下了一支重大強心針，同時釋除部分人對香港的疑慮。

自由黨相信，新一屆特區政府班子會不負習近平的要求，在施政上要更積極、進取和有為，勇於創新和改革，敢於克服既得利益的阻撓。

另外，行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒表示，習近平今次講話堅定各界對「一國兩制」的信心，有利政府及各界團結奮進。他又指，習近平肯定香港國際金融中心地位及作用，對此感到非常鼓舞，希望香港做好國家與世界各地「超級聯繫人」橋樑角色。

民建聯立法會議員梁熙則指，習近平今次來港視察，除了反映國家對香港的關懷，亦是對香港疫情防控工作有信心的表現，相信香港在新政府帶領下通關可期。他又認為，習近平今次在講話中特別提及香港青年人，希望新一屆政府做好青年政策，建設好香港未來，同時希望青年人把握好機會，不要辜負習主席的期望。

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責任編輯：胡偉明