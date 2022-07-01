【變種病毒】多36人疑染BA.4或BA.5　其中觀塘為食火鍋群組增至11人

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮

本港今（30日）新增2,318宗確診個案，本地感染佔2,165宗。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港再新增31宗個案疑染BA.2.12.1個案，疑染BA.4或BA.5個案則新增36宗。

昨多31宗個案疑染BA.2.12.1個案，其中19宗屬源頭不明，並引發多6宗有關個案；另6宗同之前有關。源頭不明個案分布不同地區，包括山景邨景華樓、景安樓，樂富邨樂翠樓、石硤尾邨美亮樓。



另有36宗懷疑染BA.4或BA.5個案，其中19宗屬輸入個案、6宗屬源頭不明，並引發多3宗有關個案，分別居南昌邨昌逸樓（5座）、 健明邨明域樓、將軍澳新都城第二期第二座、小西灣邨B座瑞樂樓、青衣青苑A座俊軒閣、青衣青華苑華奐閣。

另8宗疑染BA.4或BA.5個案均同之前相關，其中7宗曾於6月24日去過觀塘為食火鍋，該店昨日列強檢名單後，發現累計有11宗個案，涉8男3女，年齡為34至56歲，均於6月26日至6月30日發病，中心已取疫苗通行證檢視食客檢測結果。

歐家榮表示，中心已聯絡食環署、機電署視察環境，及採取環境樣本，中心亦已要求該食肆員工進行檢測同深層清潔。

本港至今至少63人於本地感染BA.4或BA.5，其中6人於機場或檢疫酒店驗出確診、6宗與高風險場所工作人士相關、7宗與輸入個案相關，分別被抵港第7日、9日陽性的家人傳染；另有20宗感染源頭不明、24宗與其相關，主要家庭群組，其他處所包括保良局周鴻標老人日間護理中心及觀塘為食火鍋則有出現群組感染。

歐家榮表示，留意到社區近日多了BA.4或BA.5個案，近半沒有源頭，相信社區不同地方已有隱形傳播，而世衞指BA.4或BA.5傳播力可能較強，但暫冇證據指病情會更嚴重，個案大多為輕症。

歐又指，大部分疑染BA.4或BA.5個案均屬BA.5，而全基因排序均有分別，顯示並非單一源頭，「可能喺唔同地方唔同病毒株、唔係單一散播」，估計是由輸入個案引起，會否成為主流病毒株仍有待觀察，相信會有愈嚟愈多個案出現，強調科學顯示疫苗都有效應付。

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記者：鄧凱文