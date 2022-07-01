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【七一回歸】唐英年：習近平講話為推進一國兩制注入強心針　林建岳：派發「定心丸」

政治 16:33 2022/07/01

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全國政協常委唐英年表示，習近平講話為推進「一國兩制」注入強心針。（資料圖片）

國家主席習近平今日出席就職典禮發表講話，各界發聲明回應。全國政協常委唐英年表示，習近平講話為推進「一國兩制」注入強心針，並凸顯國家繼續是香港強大後盾，為新一屆管治班子提供支撐。

他說，習近平再次重申支持「一國兩制」，並表示「不會變、不動搖、不走樣、不變形」，正好延續「一國兩制」的實施，並專注「必須保持香港的獨特地位和優勢」。此舉正好為新一屆特區政府開路，重啟內外溝通和聯繫的大門。

全國政協常委林建岳表示，習近平對於「一國兩制」實踐25年來的重大成就給予高度評價，向香港以及國際社會宣示「一國兩制」必將長期堅持的重要信息，向各界派發了「定心丸」。

港區全國人大代表陳亨利認為，習近平的重要講話對「一國兩制」作出精闢論述，肯定了「一國兩制」是最適合香港的好制度，引領香港前進的「指路明燈」，指劃了香港未來前進的正確方向，亦為香港發展提供了堅實的保障，如同打下「強心針」。另一大代表陳曼琪表示，習近平的講話和對「一國兩制」重大原則的精闢論述，為香港前進的正確方向提供了科學指引和可靠保障。

另外，立法會主席梁君彥指，對於習近平提及「4個必須」及「4個希望」感到激勵和鼓舞，希望新一屆立法會議員能夠盡責地履行議員作為「民意代言人」的憲制職能，做到習近平所言的「務實有為，不負人民」。

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記者：陳葆琳

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