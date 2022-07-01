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【暗夜行者】馮德倫重返幕前主演劇集　接受《福布斯》訪問：學會在片場玩得開心

娛樂 16:52 2022/07/01

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馮德倫宣傳主演的內地電視劇《暗夜行者》。

馮德倫最近接受了《福布斯》及星加坡《The Straits Times》訪問，為宣傳主演內地電視劇《暗夜行者》，訪問中談到在美國擔任幕後導演工作，並要接受日新月異的技術轉變。

最新影片推介：

《暗夜行者》劇對馮德倫來說既熟悉又新鮮，劇集講述一個香港的犯罪故事，他很喜歡：「特別喜歡這類型的故事，然而，我的頭髮很灰白，穿搭就像一名高級檢查員。這是許多事情的結合，對於很久沒見我的觀眾來說，這可是有點令人驚喜。」

（大會提供）

學會享受當演員

當提到他重返演藝幕前，馮德倫謂是次「回歸」對他來說非常有趣，他說：「因為當你擔任導演時，所有的事都是你關心的問題，再次成為一名演員，實在讓我帶回了美好的回憶。當你有一天時間休息，你可以盡情享受，只是在酒店或游泳池邊休閑着。」

他補充說，在經歷了鏡頭後面的壓力後，現在學會在片場玩得開心和「到處閒逛」。

同時又指當導演必須與演員有親密合作：「作為導演，你可以經常與你的演員交流。」在任導演時他曾跟劉德華和Jean Reno等資深演員合作，讓他能夠學習和觀察演員們的表演工藝。

馮德倫劇中的造型很特別。

生氣沒有用

在電影和電視領域工作了32年，見證了該行業的一些轉變，他強調與時並進很重要：「知道有些電影最好在大屏幕上觀看。就像看了《Top Gun》一樣，我認為你無法獲得那種在手機上觀看的體驗。」

馮德倫透露目前除繼續做自己喜歡的電影製作，還會多接觸新型媒體的工作：「從事這個行業相當長的一段時間，意識到耐性的重要。有時一個角色會出現在你面前，如果一個角色沒有來找我，或者沒有好項目，即使在家裏很生氣，也不會有幫助，所以你不妨耐心點。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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