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【3區污水陽性】涉沙田第一城、東區杏花邨等　港府將派28萬個快測包

社會 16:39 2022/07/01

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沙田區、中西區及東區污水檢測陽性，病毒量亦相對較高。（資料圖片）

本港單日確診個案連續第三天破2,000宗，政府今日（1日）表示，沙田區、中西區及東區污水檢測陽性，病毒量亦相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向有關地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約28萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

有關地點如下：

  • 沙田區：沙田第一城、耀安邨及新港城
  • 中西區：雍景臺、嘉兆臺、承德山莊、明珠台、芝蘭台、康苑、康威園、敦皓、全景大廈、李園、美景臺及觀龍樓
  • 東區：杏花邨、杏花園、嘉信大廈、維港頌、月明樓、民眾大廈、宣協大廈、電氣道188-190號、東熹苑及興東邨

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：黃悅晴

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