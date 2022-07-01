【颱風暹芭】颱風暴雨家居牆身窗框滲水　裝修專家分享4個滲水黑點急救法

▲ 三號強風信號現正生效。

強烈熱帶風暴「暹芭」迫近本港，天文台預計在今晚6時至9時改發八號烈風或暴風信號。打風落雨最怕家居漏水，TOPick就綜合了打風4大家居滲水黑點，並經永發工程（香港）總經理廖先生和泥水師傅邱貴榮分享，提供預防家居漏水「急救大法」。

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鋁窗窗框與牆間縫隙

防水玻璃膠：可黏在縫隙處，即使膠尚未完全乾透仍能達到防水的功效，防水工程專門店有售，每枝膠售約百元；

「鹿皮布」：專家推介車行專用的「鹿皮布」放在縫隙處，因其吸水力強，又能快速乾透，取代一般市民用「攝毛巾」或鋪膠袋等方式防水防漏；一般車行有售，3呎長「鹿皮布」約售100元。

▲ 車行專用的「鹿皮布」吸水力強，又能快速乾透。 （資料圖片）

冷氣機與窗口玻璃間連接位

「鹿皮布」：以車行專用的「鹿皮布」放在縫隙處吸水；

垃圾膠袋：打開窗口式冷氣機的外蓋，在隔麈網上鋪上垃圾袋，可阻擋強風吹入室內。

▲ 冷氣機與窗口玻璃間連接位是滲水黑點之一。（資料圖片）

抽氣扇

垃圾膠袋：包起抽氣扇外露的機身擋雨；

繩：固定扇葉；

關上廚房及浴室的門及窗：阻止對流空氣轉動抽氣扇葉「撇雨」。

露台趟門

膠紙：在露台的趟門門框四邊貼上膠紙，特別是低位的位置；

沙包或擋板：放置在露台與門間的位置；

確保露台去水渠暢通無阻；

綁緊露台及屋頂上一易被吹倒的物件，如花盆應搬到室內。

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責任編輯：羅嘉欣