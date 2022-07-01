【新班子】4名副局長和2名政治助理過渡新一屆政府　全部均具政黨背景

▲ 李家超今日（1日）為行政長官辦公室主任葉文娟及新委任的副局長和政治助理監誓。（政府新聞處）

行政長官辦公室今日（1日）公布，特首李家超委任第六屆香港特區政府4名副局長和2名政治助理，6人均為上屆政府原職過渡至新屆政府，並具政黨背景。

其中，民建聯佔4人，分別為商務及經濟發展局副局長陳百里、政制及內地事務局副局長胡健明、財經事務及庫務局局長政治助理葉俊廉，和民政及青年事務局局長政治助理張進樂。

另外兩人，分別為工聯會代表、勞工及福利局副局長何啟明，以及出身自由黨的財經事務及庫務局副局長陳浩濂。

他們今日履新。李家超今日為特首辦主任葉文娟及上述副局長和政治助理監誓。政府會另行公布其餘副局長和政治助理的人選。



李家超表示，十分歡迎這些有抱負、有能力、有擔當的人士，繼續留任在政治委任團隊，為國家、為香港作出貢獻稱相信他們會全力以赴，協助司局長聯繫社會各界，有效施政，同為香港開新篇。

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記者：陳葆琳