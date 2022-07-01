  • 27°C
香港時間 : 2022701日 (週五) 17:33
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新班子】4名副局長和2名政治助理過渡新一屆政府　全部均具政黨背景

政治 16:52 2022/07/01

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

李家超今日（1日）為行政長官辦公室主任葉文娟及新委任的副局長和政治助理監誓。（政府新聞處）

行政長官辦公室今日（1日）公布，特首李家超委任第六屆香港特區政府4名副局長和2名政治助理，6人均為上屆政府原職過渡至新屆政府，並具政黨背景。

其中，民建聯佔4人，分別為商務及經濟發展局副局長陳百里、政制及內地事務局副局長胡健明、財經事務及庫務局局長政治助理葉俊廉，和民政及青年事務局局長政治助理張進樂。

另外兩人，分別為工聯會代表、勞工及福利局副局長何啟明，以及出身自由黨的財經事務及庫務局副局長陳浩濂。

他們今日履新。李家超今日為特首辦主任葉文娟及上述副局長和政治助理監誓。政府會另行公布其餘副局長和政治助理的人選。

李家超表示，十分歡迎這些有抱負、有能力、有擔當的人士，繼續留任在政治委任團隊，為國家、為香港作出貢獻稱相信他們會全力以赴，協助司局長聯繫社會各界，有效施政，同為香港開新篇。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳葆琳

相關文章

【新班子】李慧琼尊重及理解張國鈞退黨決定　相信陳克勤能勝任行會
16:13 2022/06/22
【新班子】李慧琼尊重及理解張國鈞退黨決定　相信陳克勤能勝任行會
【就職典禮】國家主席習近平監誓　新任特首李家超及新班子宣誓就職【不斷更新】
今日 10:28
【就職典禮】國家主席習近平監誓　新任特首李家超及新班子宣誓就職【不斷更新】
【新班子】梁愛詩盼新班子先民生後政改　料染疫官員可後補宣誓
11:49 2022/06/25
【新班子】梁愛詩盼新班子先民生後政改　料染疫官員可後補宣誓

你可能感興趣

【新班子】李慧琼尊重及理解張國鈞退黨決定　相信陳克勤能勝任行會
16:13 2022/06/22
【新班子】李慧琼尊重及理解張國鈞退黨決定　相信陳克勤能勝任行會
【就職典禮】國家主席習近平監誓　新任特首李家超及新班子宣誓就職【不斷更新】
今日 10:28
【就職典禮】國家主席習近平監誓　新任特首李家超及新班子宣誓就職【不斷更新】
【新班子】梁愛詩盼新班子先民生後政改　料染疫官員可後補宣誓
11:49 2022/06/25
【新班子】梁愛詩盼新班子先民生後政改　料染疫官員可後補宣誓
葉俊廉 特首辦 自由黨 工聯會 民建聯 香港 勞工及福利局 財經事務及庫務局 商務及經濟發展局 李家超

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【失蹤謀殺】23歲瑜伽導師揭伏屍酒店　警方：感情及金錢糾紛調查
今日 08:55
【失蹤謀殺】23歲瑜伽導師揭伏屍酒店　警方：感情及金錢糾紛調查
【癌症警號】29歲男子與妻同患肝癌或與飲水習慣有關　一文看肝癌8大徵狀
13:29 2022/06/30
【癌症警號】29歲男子與妻同患肝癌或與飲水習慣有關　一文看肝癌8大徵狀
【國民初戀】姚焯菲被惡意發放影片　TVB為Chantel發聲明：相關影片構成誹謗
16:01 2022/06/30
【國民初戀】姚焯菲被惡意發放影片　TVB為Chantel發聲明：相關影片構成誹謗