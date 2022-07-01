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【七一回歸】颱風影響文藝晚會改錄播　嘉賓收通知毋需出席

政治 16:54 2022/07/01

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（譚以諾攝）

香港天文台考慮在今晚六時至九時發出八號熱帶氣旋警告信號。據了解，受颱風影響，原本有份出席慶回歸文藝晚會的嘉賓收到通知，現場演出將改為電視錄播，嘉賓無需出席，市民可在家中經以下本地電視台收看文藝晚會節目。

電視廣播有限公司（翡翠台）

Now TV（３３１直播台）

Viu TV （９９台）

香港開電視（７７台）

香港電台（港台電視３１、３２及香港電台第二台）

鳳凰衛視（香港台）

康文署原定今晚8時在紅磡香港體育館舉辦文藝晚會，慶祝香港回歸祖國25周年，超過700人參加演出，演出人士包括歌星藝人、香港中樂團、香港管弦樂團和香港舞蹈團、表演藝術界精英、來自不同藝術和體育團體的年輕人，及合唱團成員等。

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記者：林曉君

李家超 習近平 七一回歸 一國兩制 政治

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