【七一回歸】颱風影響文藝晚會改錄播　嘉賓收通知毋需出席

▲ （譚以諾攝）

香港天文台考慮在今晚六時至九時發出八號熱帶氣旋警告信號。據了解，受颱風影響，原本有份出席慶回歸文藝晚會的嘉賓收到通知，現場演出將改為電視錄播，嘉賓無需出席，市民可在家中經以下本地電視台收看文藝晚會節目。

電視廣播有限公司（翡翠台） Now TV（３３１直播台） Viu TV （９９台） 香港開電視（７７台） 香港電台（港台電視３１、３２及香港電台第二台） 鳳凰衛視（香港台）

康文署原定今晚8時在紅磡香港體育館舉辦文藝晚會，慶祝香港回歸祖國25周年，超過700人參加演出，演出人士包括歌星藝人、香港中樂團、香港管弦樂團和香港舞蹈團、表演藝術界精英、來自不同藝術和體育團體的年輕人，及合唱團成員等。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林曉君