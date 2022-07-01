【七一回歸】陳茂波：觸動最深是習近平對青年人無比關懷　林定國：肯定香港普通法的發展

▲ 財政司司長陳茂波。（資料圖片）

國家主席習近平今日出席香港特區第六屆政府就職典禮，並發表講話。新任司長分別發文回應。財政司司長陳茂波指，習近平的親切關懷和殷切期望，堅定香港對未來更好發展的信心，確立港府對全力聚焦謀發展的決心，強化港府滿足人民對美好生活嚮往的奮鬥目標。

陳茂波說，習近對香港的關愛令人感動，其講話洋溢着對香港和廣大市民的關愛之心、關切之情，處處為香港加油鼓勁，讓香港在應對未來挑戰時倍增力量。他續指，習近平的殷切期望丶市民的熱切盼望，讓港府更有決心和力量，努力作為，滿足市民對美好生活的嚮往，切實排解民生憂難，開啟良政善治的新局面。

陳茂波表示，觸動最深的是習近平對青年人的無比關懷和愛惜，稱自己一直以來在全力推動經濟多元發展時，核心之一就是希望讓青年人有更多實踐夢想和更好的就業、創業機會。

律政司司長林定國指，習近平今日的講話，進一步鞏固香港繼續貫徹落實「一國兩制」的信心，深信只要大家攜手維護「一國」之根本，適用普通法的「兩制」必定會繼續蓬勃發展。

他又表示，非常高興聽到習近平認同和肯定香港原有法律包括普通法的發展，使社會事業得以全面進步，而習近平也強調特區實行行政主導體制，司法機關依法獨立行使審判權，亦提到中央政府支援香港的長期優勢，保持普通法制度，為香港勾劃出一幅清晰的發展藍圖。

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記者：陳葆琳