【惡劣天氣】回歸日市民鬧市區感回歸氣氛　曾任導遊市民嘆人流大不如前

▲ 黃小姐今日特意穿上有 「中國人不吃這一套」的紅色短袖慶賀回歸。圖為 退休消防員吳先生、黃小姐及鄭女士。（何彤茜攝）

今日（1號）是香港回歸25週年，全港各地都有不同的慶祝活動，電車、天星小輪等交通工具不少都可免費搭乘。雖然從昨晚天文台已經發出三號風球，不少市民仍無懼惡劣天氣影響，在尖沙咀等鬧市區感受假日氣氛。有愛國團體的成員特地穿上紅色服飾與友人慶賀回歸，亦有外國人僅藉放假出門享受假日。

看升旗直播義工感動：明天會更好

來自和衷共濟義工團隊的黃小姐與一群友人一起聚集在尖沙咀碼頭附近，友人中更有退休消防員。黃小姐身穿紅色短袖上衣，上有簡體字的「中國人不吃這一套、美國沒資格居高臨下對中國說話」字樣。她今日從電視直播看見五星紅旗在太空中升起的一刻，她內心充滿感動。除了和朋友們聚聚之外，更打算表示今天是來參觀附近的汽車展。

黃小姐指，現時經濟還未完全恢復，人流也比疫情前少很多。政府第一期派發的消費券尚未用完，她透露會用於購買日用品，畢竟在現時環境中，很多香港人都堅持的很辛苦。至於對未來香港有何看法，她則豎起大拇指笑言，「明天會更好！」

從事教育英國人：學生壓力大 假期可助解壓

來自英國的Ethan及Jess，他們已經來香港工作實習9個月。二人表示今日尖沙咀碼頭附近人流和平日差不多，只是多了一些節日氣氛，包括掛出了一些鮮紅色的裝飾。Jess表示今日並沒有特別的活動安排，只是今天不用上班，便想到處逛逛。從事教育工作的Ethan認為，假日的活動是很好的安排，因為出香港學生的學業壓力大，可以讓他們解壓。

自發前來的梁先生稱自己是愛國愛港的人，認為今天的日子很有意義。一行人每一個團員身上都穿著印有鄉下名字的衣服，他相信新一任行政長官是會愛護每一位香港市民，期望市民可以早日上樓，早日通關，回鄉下探親，他表示相信新一任長官可以做到。

▲ 曾任導遊的黃小姐指街道冷清，不復往日繁忙。（何彤茜攝影）

曾任導遊市民：街道冷清、不復多年前景象

附近商場火鍋店店員高小姐指出受天雨影響，附近人流大不如前，就算今天是假期，生意也未如理想，她認為現時經濟在逐步恢復中，她期望新一任行政長官多關心民生，為普通市民帶來更多福利。

除了天星小輪免費之外，橫貫港島的電車亦免費。市民黃小姐指本不了解具體的慶祝活動，不過今日所幸乘坐了免費的電車。十數年前曾擔任導遊的她認為，街道人流稀少較為冷清，與多年前比較相差甚遠。

▲ 黃小姐今日特意穿上有 「中國人不吃這一套」的紅色短袖慶賀回歸。圖為 退休消防員吳先生、黃小姐及鄭女士。（何彤茜攝）

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記者：何彤茜

責任編輯：袁澍