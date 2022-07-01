馬會與香港　並肩同行25載

香港特別行政區成立25年以來，馬會一直秉持宗旨，與香港並肩同行，致力建設更美好社會。馬會獨特的綜合營運模式，結合賽馬及馬場娛樂、會員會所、有節制體育博彩及獎券，以及慈善與社區貢獻，讓我們可為社會帶來更多福祉。馬會是全港最大的單一納稅機構，也是香港主要僱主之一，其慈善信託基金更位列全球十大慈善捐助機構。

▲ 香港賽馬會音樂及舞蹈信託基金獎學金得主女高音葉葆菁，與香港賽馬會獎學金得主蕭凱恩獻唱的一系列金曲；以及香港賽馬會音樂及舞蹈獎學金得主黃銘熙編排的舞蹈表演，為賽馬日揭開序幕。

7.1賽馬日連串精彩節目慶回歸25周年

今天（7月1日）馬會於沙田馬場舉辦「香港共慶回歸25周年賽馬日」，頭炮節目由香港賽馬會音樂及舞蹈信託基金獎學金得主女高音葉葆菁及香港賽馬會獎學金得主蕭凱恩合唱耳熟能詳的經典廣東金曲，並融合由香港賽馬會音樂及舞蹈獎學金得主黃銘熙先生編排的舞蹈表演，炒熱現場氣氛。欣賞完精彩的表演後，馬會主席陳南祿、副主席利子厚、以及行政總裁應家柏，率先預覽「與你並肩每一天」展覽、由著名藝術家馬興文與學生創作的「小龍馬」藝術作品，以及試玩從化馬場虛擬遊，踏着藝術足跡發掘正能量。所有「小龍馬」作品將於香港不同地點展出，首站為大館，之後巡迴到維港海濱東岸公園主題區等。

▲ 賽前馬迷聚在馬匹亮相圈欣賞駿駒的英姿，氣氛相當熱鬧。

馬場更設有數碼互動展區，讓市民一邊玩遊戲、一邊回顧過年馬會同香港共同成長點滴。大家都紛紛試玩從化馬場虛擬遊，透過虛擬實境（AR）體驗俯瞰從化馬場的壯麗景色，以及參觀培育香港純種賽馬的世界級訓練設施，並深入馬房觀看馬匹日常，了解從化馬場如何訓練出精銳賽駒如「當家猴王」、「俏芳華」等，展區還有其他數碼體驗，現場氣氛非常熱鬧。

回歸日賽事總投注額逾港幣17億元

除了一連串精彩的節目，來到馬場又怎少得賽馬比賽，今天分別舉辦了兩場重點賽事，包括第六場的「粵港盃」及第七場的「香港共慶回歸25周年盃」。總投注額更創近年回歸賽馬日新高，共港幣17.26億元。

▲ 「香港共慶回歸25周年盃」由「韋小寶」勝出，並由香港特別行政區立法會主席梁君彥議員、中華人民共和國外交部駐香港特別行政區特派員公署副特派員潘雲東，以及中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室宣傳文體部副部長王凱波，頒發獎盃予練馬師蘇寶羅及騎師周俊樂。

▲ 「粵港盃」則由羅富全訓練、何澤堯策騎的「峰爭」奪冠。並由香港特別行政區政府文化體育及旅遊局常任秘書長黃智祖，頒發獎盃予勝出馬匹的馬主、練馬師及騎師。

最後，「香港共慶回歸25周年盃」由蘇寶羅訓練、周俊樂策騎的「韋小寶」勝出；「粵港盃」則由羅富全訓練、何澤堯策騎的「峰爭」奪冠。

「共慶回歸顯關懷」為有需要人士送暖

此外，為慶祝香港特區成立25周年，馬會審批撥款港幣6億3千萬港元，支持政府舉辦多項活動，涵蓋文化藝術、運動、關愛共融等不同範疇，與香港市民一同見證此重要時刻，為社會注入更多正能量。

為向市民大眾帶來關愛，馬會其中一項支持的重點活動「共慶回歸顯關懷」，向本港18區的弱勢社群派發禮物包及進行家訪。馬會主席陳南祿、副主席利子厚、行政總裁應家柏，以及馬會義工隊CARE@hkjc成員均參與其中，為市民大眾送上關懷、祝福和正能量。

▲ 馬會主席陳南祿(左圖，中)、副主席利子厚(右圖，右)、以及行政總裁應家柏(左圖，左)，在「共慶回歸顯關懷」活動派發禮物包。

▲ 前行政長官林鄭月娥（右三）、馬會主席陳南祿(左一) 及行政總裁應家柏(右一) 在「共慶回歸顯關懷」行家訪。

運動盛事讓全港18區同樂

為延續慶賀氣氛，馬會獨家贊助舉辦首個跨地區的「香港特別行政區 25周年回歸帆船賽」。賽事在6月於香港不同水域舉行，讓市民可以輕鬆觀賞這項盛事。為令活動更具意義，賽事參賽費用全免，而每艘帆船均會代表香港一個區域，讓全港18區都可以參與其中，一同慶祝香港特區成立 25周年。

▲ 馬會主席陳南祿為「香港特別行政區 25周年回歸帆船賽」主持起航儀式。

推動文化藝術提升生活質素

馬會一直不遺餘力支持特區政府文化保育工作，推動社會藝術文化發展，早前馬會透過其慈善信託基金撥捐35億港元，支持興建香港故宮文化博物館 (香港故宮) ，部分捐款更將用於未來九年舉辦的部分展覽和教育項目。香港故宮的成立令多件國寶級文物能薈萃香江，體現了國家對香港的支持和重視。亦可讓市民及訪港旅客對中華文化歷史有更深入了解，突顯本港作為世界級城市及國際文化大都會的地位。香港故宮於7月2日正式向公眾開放，馬會亦將透過特區政府慶祝活動「共慶回歸顯關懷」計劃，安排基層和青少年免費參觀。

此外，馬會亦獨家贊助多項嶄新有趣的文化藝術項目，致力推動香港的藝術文化發展，部份項目包括：在全港六個海濱景點以仲夏為主題，創作藝術裝置點綴維港的「仲夏．維港」活動；在添馬公園及中西區海濱長廊創作一系列藝術作品，為公眾帶來結合科學與藝術體驗的「藝術＠維港」旗下項目「香港賽馬會呈獻系列：藝術有理」展覽；以及多個陸續登場的「香港賽馬會呈獻系列」，例如「八大‧尋龍記」、「敦煌——千載情緣的故事」、「走進巴洛克——卡波迪蒙特博物館珍藏展」，以及「眾裡尋她 —— 南京博物院藏中國古代女性文物展」等。

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過去25年，竭力為香港社會帶來更多福祉。展望未來，我們期望繼續與香港並肩同行，致力為香港建設更美好社會。

（特約）