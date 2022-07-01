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【聲生不息】再唱《可惜我是水瓶座》　楊千嬅被問長島冰茶由來

娛樂 17:47 2022/07/01

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千嬅再唱首本名曲。

《聲生不息》第11集以入選《勁歌金曲》的作品為主題，楊千嬅揀選一曲曾入十大總選的《可惜我是水瓶座》，這首歌令她走入時光隧道一樣，因為是陪著她成長的回憶，她發覺自己有很多 不同階段的作品，如今再唱卻有另一番感受。

楊千嬅今次與毛不易(毛毛）合唱《可惜我是水瓶座》，千嬅表示，毛毛很擅長表達情歌，聲音很有質感，在合作過程中，毛毛十分專業和她研究歌詞，還向她提問一個有趣問題，對於歌詞中一句「拿來長島冰茶換我半晚安睡」，是否真實的事？

自言憶起很多回憶。

千嬅笑謂，當年她沒有這麼好酒量。她又表示與毛毛很有淵源，因為他們曾經當過護士，於是被人冠以「護士組」稱號。在錄影期間周筆暢抱病上陣，堅持打針也要上台，千嬅很佩服筆筆對舞台的熱誠，現在她們站在台上並非為了工作，而是追求完美夢想！

錄影期間千嬅被人拍下喝凍咖啡，千嬅笑說：「可能丁生嚴禁我凍飲的新聞太多，現場工作人員每次見我喝飲品，便會問我是否凍飲，其實有時是熱飲，不過多數是凍飲，因為長沙37度氣溫，我只是飲了幾啖，都不明白為何次次被人影到，於是我的電話（丁生）又來，會囉囉唆唆、咿咿哦哦！」

跟糖妹合作。

今次的作賽環節中千嬅隊㨂唱草蜢的《失戀》，葉蒨文提議在這環節送禮物給觀眾，她還親自去選購熊公仔及他們親筆簽名的心意卡，十分有心思!

《聲生不息》不經不覺播映已近尾聲，千嬅表示，雖然節目是作賽形式，但經過這段日子相處，大家建立了一份友情，無論是前輩或是新世代歌手，大家有互相推動能力，所以有些不捨！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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