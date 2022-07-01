【七一回歸】李家超與中宣部副部長慎海雄會面　港府未來將與央視深化合作

▲ 李家超（右二）今日（1日）在禮賓府與中宣部副部長、中央廣播電視總台台長兼總編輯慎海雄（左二）會面。特首辦主任葉文娟（右一）亦有參與會面。（政府新聞處）

特首李家超今日（1日）在禮賓府與中宣部副部長、中央廣播電視總台台長兼總編輯慎海雄會面。李家超歡迎慎海雄來港，並感謝中央廣播電視總台，包括其亞太總站一直以來對特區政府工作的支持。



為慶祝香港特別行政區成立25周年，中央廣播電視總台旗下的CGTN紀錄頻道及大灣區之聲電台頻道，今日正式在香港落地開播，通過香港電台的電視、電台頻道和網上平台，促進市民了解國家最新發展，凝聚家國情懷，推動香港積極融入國家發展大局。



李家超感謝中央廣播電視總台一直就香港各方面的發展作出全面報道，讓內地同胞更了解香港特區。他表示未來5年是香港由治及興的關鍵時刻，特區政府將與總台深化合作，更好利用總台的國際網絡，發揮好國家《十四五規劃》支持香港發展為中外文化藝術交流中心的定位，傳揚中華優良文化。

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記者：陳葆琳