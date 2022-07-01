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【食肆結業】亞太餐飲結業　工會稱拖欠至少100名僱員工資

社會 18:02 2022/07/01

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亞太餐飲控股有限公司未有開門。（曾秋文）

飲食集團亞太餐飲(控股)有限公司旗下多間食肆突然結業，飲食業職工總會今日(7月1日)表示，亞太餐飲旗下9間食肆突然關門，有100多名員工受影響，遭拖欠工資、代通知金及強積金多月欠供款等，涉款200多萬港元。亞太餐飲的網頁現時已經無法顯示。

（工會提供）

飲食業職工總會權益總幹事招先生表示，亞太餐飲共有12個品牌，暫時有3個品牌，共9間分店倒閉，分別為包括麻辣娘子、mee lemongrass，以及九井壽司。他指，公司拖欠員工6月份的薪金、多月強積金供款等。他說，員工於昨晚店舖關門後，約9時才收到主管通知，今日不用上班，當時未有交代原因，至今亦未能聯絡到公司股東等負責人。招補充，亞太餐飲其他品牌部分店舖仍有營業。

亞太餐飲控股有限公司未有開門。（曾秋文攝）

招表示，如果最後不幸無法追回欠薪，則可能考慮申請破欠基金，惟最快都要9個月才能拿到補償。

工會名譽會長郭宏興招先生稱，已知會勞工處介入跟進事件，明天(2日)早上10時半將於飲食業職工總會康樂部為受影響的員工進行登記申索，以協助受影響員工追討應有的權益。他呼籲僱主現身交代遣散安排，並發放拖欠的補償。他又表示，有消息傳說負責人早前已經離港去了加拿大，但他希望不是真的，願僱主可現身道歉。

勞工處關注有關事件，受影響僱員如對其僱傭權益有疑問，可到勞工處勞資關係科各分區辦事處查詢，本處會為有關僱員提供適切協助。

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記者：袁澍

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