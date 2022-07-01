【車cam直擊】高速公路的士車頂隔熱板疑被強風吹走　網民：變身成紅色跑車

▲ 的士隔熱板突然連同頂燈向後掀起，懷疑被強風吹走，跌向後方行車線。（網上圖片）

3號強風訊號現正生效，天文台亦宣布，將於晚上7點10分或之前改發八號熱帶氣旋警告信號。大風之下亦發生不少意外，而在一條高速公路上，一輛的士車頂隔熱板懷疑被強風掀走，驚煞後車。

今日（1日）網上流傳一段行車紀錄儀片段，據影片時間所示，事發時是今日下午12時50分，片主正在一條高速公路上行駛，期間一輛的士在片主右方行車線駛過，未料的士隔熱板突然連同頂燈向後掀起，懷疑被強風吹走，跌向後方行車線。惟的士司機似未有察覺，仍繼續向前行駛。片段亦就此結束。

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事後片主上載驚險一刻，直呼「差點無命」。有網民表示：

一秒都唔使就完成開蓬

變身成紅色的跑車

個司機好似唔知甩咗野

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記者：黃穎津