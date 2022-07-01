  • 27°C
香港時間 : 2022701日 (週五) 19:12
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【車cam直擊】高速公路的士車頂隔熱板疑被強風吹走　網民：變身成紅色跑車

社會 18:04 2022/07/01

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

的士隔熱板突然連同頂燈向後掀起，懷疑被強風吹走，跌向後方行車線。（網上圖片）

3號強風訊號現正生效，天文台亦宣布，將於晚上7點10分或之前改發八號熱帶氣旋警告信號。大風之下亦發生不少意外，而在一條高速公路上，一輛的士車頂隔熱板懷疑被強風掀走，驚煞後車。

今日（1日）網上流傳一段行車紀錄儀片段，據影片時間所示，事發時是今日下午12時50分，片主正在一條高速公路上行駛，期間一輛的士在片主右方行車線駛過，未料的士隔熱板突然連同頂燈向後掀起，懷疑被強風吹走，跌向後方行車線。惟的士司機似未有察覺，仍繼續向前行駛。片段亦就此結束。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

事後片主上載驚險一刻，直呼「差點無命」。有網民表示：

一秒都唔使就完成開蓬

變身成紅色的跑車

個司機好似唔知甩咗野

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【海報墜落】旺角巨型海報損毀強風下飄搖　消防升起雲梯剪開移除
今日 12:02
【海報墜落】旺角巨型海報損毀強風下飄搖　消防升起雲梯剪開移除
【港鐵事故】大水坑站附近架空電纜外來物件被移除　屯馬綫列車服務逐步回復正常
今日 13:33
【港鐵事故】大水坑站附近架空電纜外來物件被移除　屯馬綫列車服務逐步回復正常
【危險棚架】多處棚架倒冧　鳴鳳街全線一度封閉
今日 14:54
【危險棚架】多處棚架倒冧　鳴鳳街全線一度封閉
【天氣惡劣】3號強風信號仍然生效　旅發局宣布「幻彩詠香江」特別版今晚暫停
今日 16:25
【天氣惡劣】3號強風信號仍然生效　旅發局宣布「幻彩詠香江」特別版今晚暫停
【惡劣天氣】回歸日市民鬧市區感回歸氣氛　曾任導遊市民嘆人流大不如前
今日 17:26
【惡劣天氣】回歸日市民鬧市區感回歸氣氛　曾任導遊市民嘆人流大不如前

你可能感興趣

【海報墜落】旺角巨型海報損毀強風下飄搖　消防升起雲梯剪開移除
今日 12:02
【海報墜落】旺角巨型海報損毀強風下飄搖　消防升起雲梯剪開移除
【港鐵事故】大水坑站附近架空電纜外來物件被移除　屯馬綫列車服務逐步回復正常
今日 13:33
【港鐵事故】大水坑站附近架空電纜外來物件被移除　屯馬綫列車服務逐步回復正常
【危險棚架】多處棚架倒冧　鳴鳳街全線一度封閉
今日 14:54
【危險棚架】多處棚架倒冧　鳴鳳街全線一度封閉
颱風 交通事故 的士 司機 天文台

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【失蹤謀殺】23歲瑜伽導師揭伏屍酒店　警方：感情及金錢糾紛調查
今日 08:55
【失蹤謀殺】23歲瑜伽導師揭伏屍酒店　警方：感情及金錢糾紛調查
【癌症警號】29歲男子與妻同患肝癌或與飲水習慣有關　一文看肝癌8大徵狀
13:29 2022/06/30
【癌症警號】29歲男子與妻同患肝癌或與飲水習慣有關　一文看肝癌8大徵狀
【國民初戀】姚焯菲被惡意發放影片　TVB為Chantel發聲明：相關影片構成誹謗
16:01 2022/06/30
【國民初戀】姚焯菲被惡意發放影片　TVB為Chantel發聲明：相關影片構成誹謗