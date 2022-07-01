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【樂壇新人】鄺星宇從失戀學人生哲理　美國回流盼藝術結合音樂

娛樂 11:00 2022/07/01

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鄺星宇推出第三首派台歌。

近年樂壇新力量一浪接一浪，其中鄺星宇（Alex K）今年推出第三首派台單曲《明年新人不是我難》，唱出一首富思考性的失戀情歌。

Alex解說：「最初聽到這首歌，感覺已經好傷感，就好像一個人靜靜地在沙灘看著日出的感覺，填詞人林寶依著這份感覺去寫，歌曲講一個男生收到前度的結婚喜訊，情人結婚了，新郎卻不是我，但由此學識要放手，其實不止放在愛情，在生活上也可以，每一天，每一年都要當作新開始，要學習向前望。」

MV跟咖喱合作。

今次MV，Alex找來很喜歡的導演拳道來拍攝，大家商討過後，都想拍一個比較特別愛情故事，而在收集過不同同事的意見，決定用上一個朋友的親身經歷來參考，可說是真人真事而啟發。

MV除有Alex演出，另外邀來了吳智杰（Joseph）及咖哩（Kelly）擔任男女主角。Alex說：「今次對我都算一個挑戰，因為MV有故事性，幸而Joseph和咖哩教我如何去投入角色，雖然拍攝時間較長，由下午五時拍到翌晨六點，但因自己好專注，故一點不累，一拍完就回家睡了兩小時，又再去開工。」

喜歡雕塑藝術。（受訪者提供）

在美國讀大學時的Alex，對藝術裝置亦甚有興趣，閒時會在家自製雕塑，他盼望可把所學運用在音樂事業上。

最新影片：

撰文 : TOPick柴犬出動

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