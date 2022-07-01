【七一回歸】李顯龍向習近平發賀信　強調新加坡期待繼續與香港合作

▲ 新加坡總理李顯龍今日向國家主席習近平發賀信，對香港回歸25周年和香港特區新一屆政府成立，表達最熱烈的祝賀。（經濟日報資料圖片）

新加坡總理李顯龍今日向國家主席習近平發賀信，對香港回歸25周年和香港特區新一屆政府成立，表達最熱烈的祝賀。

李顯龍在賀信中肯定，香港特區在「一國兩制」框架下，從中國大陸的成長和發展中受益，也作出了貢獻。他又指，有信心香港在中央政府的支持下，會繼續蓬勃發展，與中國大陸緊密融合帶來的許多經濟機遇中受益。

李顯龍又在賀信中表示，新加坡與香港有密切和多面向的關係，也和中國大陸有廣泛和實質聯繫，新加坡期待繼續與香港合作，為兩地的人民創造新機遇，並增強區域的活力。

另外，新加坡副總理兼經濟政策統籌部長王瑞杰，則向本港新任特首李家超發賀信。

王瑞杰在信中形容，過去25年香港一次又一次克服了挑戰，並且變得更強並具有韌性，毫不懷疑在李家超作為特首的領導下，以及在中央政府持續的強力支持下，香港在一國兩制的指導框架下，繼續享有安寧、穩定和繁榮。

王瑞杰表示，期待在李家超的領導下，，為了實現我們人民的相互利益，繼續發展與香港的夥伴關係，又指期待早日與對方會面。

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責任編輯：胡偉明