  • 27°C
香港時間 : 2022701日 (週五) 20:47
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【七一回歸】李顯龍向習近平發賀信　強調新加坡期待繼續與香港合作

政治 19:33 2022/07/01

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

新加坡總理李顯龍今日向國家主席習近平發賀信，對香港回歸25周年和香港特區新一屆政府成立，表達最熱烈的祝賀。（經濟日報資料圖片）

新加坡總理李顯龍今日向國家主席習近平發賀信，對香港回歸25周年和香港特區新一屆政府成立，表達最熱烈的祝賀。

李顯龍在賀信中肯定，香港特區在「一國兩制」框架下，從中國大陸的成長和發展中受益，也作出了貢獻。他又指，有信心香港在中央政府的支持下，會繼續蓬勃發展，與中國大陸緊密融合帶來的許多經濟機遇中受益。

李顯龍又在賀信中表示，新加坡與香港有密切和多面向的關係，也和中國大陸有廣泛和實質聯繫，新加坡期待繼續與香港合作，為兩地的人民創造新機遇，並增強區域的活力。

另外，新加坡副總理兼經濟政策統籌部長王瑞杰，則向本港新任特首李家超發賀信。

王瑞杰在信中形容，過去25年香港一次又一次克服了挑戰，並且變得更強並具有韌性，毫不懷疑在李家超作為特首的領導下，以及在中央政府持續的強力支持下，香港在一國兩制的指導框架下，繼續享有安寧、穩定和繁榮。

王瑞杰表示，期待在李家超的領導下，，為了實現我們人民的相互利益，繼續發展與香港的夥伴關係，又指期待早日與對方會面。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：胡偉明

相關文章

【七一回歸】唐英年：習近平講話為推進一國兩制注入強心針　林建岳：派發「定心丸」
今日 16:33
【七一回歸】唐英年：習近平講話為推進一國兩制注入強心針　林建岳：派發「定心丸」
【七一回歸】颱風影響文藝晚會改錄播　嘉賓收通知毋需出席
今日 16:54
【七一回歸】颱風影響文藝晚會改錄播　嘉賓收通知毋需出席
【七一回歸】陳茂波：觸動最深是習近平對青年人無比關懷　林定國：肯定香港普通法的發展
今日 17:11
【七一回歸】陳茂波：觸動最深是習近平對青年人無比關懷　林定國：肯定香港普通法的發展

你可能感興趣

【七一回歸】唐英年：習近平講話為推進一國兩制注入強心針　林建岳：派發「定心丸」
今日 16:33
【七一回歸】唐英年：習近平講話為推進一國兩制注入強心針　林建岳：派發「定心丸」
【七一回歸】颱風影響文藝晚會改錄播　嘉賓收通知毋需出席
今日 16:54
【七一回歸】颱風影響文藝晚會改錄播　嘉賓收通知毋需出席
【七一回歸】陳茂波：觸動最深是習近平對青年人無比關懷　林定國：肯定香港普通法的發展
今日 17:11
【七一回歸】陳茂波：觸動最深是習近平對青年人無比關懷　林定國：肯定香港普通法的發展
七一回歸 李顯龍 新加坡 習近平 李家超 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【失蹤謀殺】23歲瑜伽導師揭伏屍酒店　警方：感情及金錢糾紛調查
今日 08:55
【失蹤謀殺】23歲瑜伽導師揭伏屍酒店　警方：感情及金錢糾紛調查
【癌症警號】29歲男子與妻同患肝癌或與飲水習慣有關　一文看肝癌8大徵狀
13:29 2022/06/30
【癌症警號】29歲男子與妻同患肝癌或與飲水習慣有關　一文看肝癌8大徵狀
【最佳榜樣】古天樂15歲做搬運洗碗工到娛樂大亨　男神堅持日寫中英文章鍛煉語文
14:20 2022/06/30
【最佳榜樣】古天樂15歲做搬運洗碗工到娛樂大亨　男神堅持日寫中英文章鍛煉語文