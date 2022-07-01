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【七一回歸】習近平今早視察駐港部隊　稱部隊任務繁重、責任重大

政治 21:44 2022/07/01

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習近平今日曾視察駐港部隊軍營。（新聞聯播截圖）

身兼中央軍委主席的國家主席習近平今日離港前，到位於中環的解放軍駐港部隊軍營視察。他提到，香港正處於由治及興的關鍵時期，駐港部隊任務繁重、責任重大。

習近平指出，香港回歸25年，駐港部隊堅決貫徹黨中央、中央軍委決策部署，認真落實一國兩制方針及基本法、駐軍法，出色完成以履行防務為中心的各項任務。

他更特別提到，近年香港局勢深刻複雜變化，認為駐港部隊有力服務中央治港工作大局，在實現香港由亂到治的轉折中發揮了重要作用，而香港正處於由治及興的關鍵時期，駐港部隊任務繁重、責任重大。

他又指出，要貫徹新時代黨的強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，把握新的形勢和任務要求，加強部隊全面建設，提高履行使命能力，為維護國家安全和香港長期繁榮穩定，為推進一國兩制實踐在香港行穩致遠，作出更大貢獻。

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責任編輯：陳宛彤

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