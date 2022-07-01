【七一回歸】習近平今早視察駐港部隊　稱部隊任務繁重、責任重大

▲ 習近平今日曾視察駐港部隊軍營。（新聞聯播截圖）

身兼中央軍委主席的國家主席習近平今日離港前，到位於中環的解放軍駐港部隊軍營視察。他提到，香港正處於由治及興的關鍵時期，駐港部隊任務繁重、責任重大。

習近平指出，香港回歸25年，駐港部隊堅決貫徹黨中央、中央軍委決策部署，認真落實一國兩制方針及基本法、駐軍法，出色完成以履行防務為中心的各項任務。

他更特別提到，近年香港局勢深刻複雜變化，認為駐港部隊有力服務中央治港工作大局，在實現香港由亂到治的轉折中發揮了重要作用，而香港正處於由治及興的關鍵時期，駐港部隊任務繁重、責任重大。

他又指出，要貫徹新時代黨的強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，把握新的形勢和任務要求，加強部隊全面建設，提高履行使命能力，為維護國家安全和香港長期繁榮穩定，為推進一國兩制實踐在香港行穩致遠，作出更大貢獻。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳宛彤