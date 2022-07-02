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【一國兩制】港澳辦：習近平來港　是傳遞關懷、信心、希望之行

政治 11:28 2022/07/02

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習近平表示，一國兩制沒有任何理由改變，須長期堅持。（資料圖片）

港澳辦表示，國家主席習近平來港，是一次傳遞關懷、信心、希望之行，為香港「一國兩制」實踐開創新局面注入了強大動力。

港澳辦發聲明表示，習近平香港之行突出體現對香港同胞的深情關懷，有力築牢各界對香港發展美好前景的堅定信心，充分表達對香港特別行政區實現良政善治的殷切希望。

港澳辦指出，習近平的重要講話，高度肯定香港「一國兩制」實踐取得的巨大成就，鄭重宣示中央堅持「一國兩制」不會變、不動搖，充分表明國家對香港發展的全力支持，進一步堅定了各界對香港未來的信心。稱不少工商界、專業界人士都為習近平明確提到保留香港的普通法制度點讃，認為這有利於國際投資者在香港發展。

對於習近平提出的4個希望，包括著力提高治理水平、不斷增強發展動能、切實排解民生憂難、共同維護和諧穩定和特別關心青年人。港澳辦形容，這些希望和要求，意義重大，內涵深遠，語重心長，為新一屆特區政府依法施政，團結帶領社會各界著力破解香港當前最直接、最突出、最迫切的問題，推進「一國兩制」行穩致遠指明了努力方向，提供了根本遵循。

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責任編輯：林曉君

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夏寶龍 習近平 國務院港澳事務辦公室 政治

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