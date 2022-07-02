【一國兩制】中聯辦：習近平視察為香港發展注入強大動力

▲ 中聯辦表示，習近平親臨香港視察，體現了對香港的高度重視和對香港同胞的深情關懷。（資料圖片）

中聯辦表示，國家主席習近平冒著疫情親臨香港視察，出席香港回歸25周年大會暨第六屆政府就職典禮，體現了習近平對香港的高度重視和對香港同胞的深情關懷。而其重要講話，深刻闡述了全面準確理解和貫徹「一國兩制」方針的重大理論和實踐問題，具有重要里程碑意義。

中聯辦今日發聲明表示，習近平的重要講話，高度評價香港「一國兩制」成功實踐，深刻總結「一國兩制」實踐規律，對香港未來發展提出重大要求，為推進「一國兩制」實踐行穩致遠指明了方向。

對於習近平視察活動，中聯辦形容意義重大，影響深遠。一是展示親民情懷；二是闡明大政方針；三是體現大力支持；四是指引開啟新篇。其中，有關「一國兩制」的重大論斷一錘定音，揭示了長期堅持「一國兩制」的根本原因、重大原則和光明前景，給香港派了「定心丸」，必將極大增強香港同胞和國際社會對「一國兩制」行穩致遠的信心。

中聯辦形容，未來5年是香港開創新局面、實現新飛躍的關鍵期，相信在新一屆特區政府帶領下，香港社會各界一定能夠認清歷史大勢，吸取歷史經驗，把握歷史主動，發揚包容共濟、求同存異、自強不息、善拚敢贏的優良傳統，合理開創由治及興新局面。

習近平強調，中華民族偉大復興已經進入不可逆轉的歷史進程。推進「一國兩制」在香港的成功實踐是這一歷史進程的重要組成部分。中聯辦表示，使命在肩，責任重大。中聯辦將和香港社會各界一起，共同推動習近平重要講話精神在港落地生根，共同支持新一屆特區政府依法有效施政，共同續寫「那不朽香江名句」。

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責任編輯：林曉君