【謀殺案】23歲女瑜伽教練伏屍酒店　《東張西望》揭涉案前男友疑前武術港隊

▲ 警方指疑兇由星期三開始租住案發酒店房，起初只是租一晚，之後再續租多一晚。

23歲女瑜伽教練周慧賢本周三失蹤，疑被殺害。警方前晚以涉嫌謀殺罪，拘捕死者28歲前男友；警方指死者全身有超過30處刀傷，正調查行兇動機。

疑犯前晚到黃大仙警署自首。他在律師陪同下到警署，並表示與一案件有關，並向警方提供一張酒店房卡，然後不發一言。油尖警區助理指揮官（刑事）賈錦琳表示，警方前晚10時許按疑犯供稱，到麗思卡爾頓酒店的涉事房間，發現房內有打鬥痕迹及血迹，而死者伏屍浴缸內被水浸着，已無生命迹象。

今日（1日）無綫節目《東張西望》亦有報道事件，指23歲女瑜伽教練周慧賢前男友一直與她糾纏，而周慧賢會和前男友一同前往酒店，是因為前男友表示還錢給她。

▲ 兇發於香港麗思卡爾頓酒店。（黃傑偉攝）

節目又稱前男友曾是一名傑出運動員，他曾是香港武術代表隊成員，於2008年代表香港參加第二屆世界青少年武術錦標賽，在23式太極拳獲得金牌，32式太極劍獲得銀牌，槍術獲得第4名，並在2009年獲選為傑出青少年運動員。另外又有網民在社交平台指，周慧賢的前男友懷疑有前科，包括曾被網上追債等。

警方初步調查發現，疑兇由星期三開始租住案發酒店，起初只是租一晚，之後再續租多一晚，亦曾在附近購買利刀，會循感情或金錢糾紛調查案件。

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記者：李榮忠