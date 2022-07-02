【風暴消息】天文台改發三號強風信號　暹芭中心已於廣東電白沿海登陸

▲ 8號風球下大埔龍尾灘仍有市民不怕危險落水暢泳。（陳永康攝）

天文台會在周五（7月1日）晚上7時10分發出八號東南烈風或暴風信號，天文台指熱帶氣旋暹芭會在今日大致移向廣東西部沿岸一帶。其相關的外圍雨帶亦會為該區帶來狂風驟雨及雷暴。受活躍偏南氣流影響，預料下周廣東沿岸天氣持續不穩定。

【16:20】天文台改發三號強風信號

天文台在下午4時20分，改發三號強風信號。

【15:45】下午5時前改發三號強風信號

本港風力正逐漸減弱。天文台會在下午5時前改發三號強風信號。

【15:10】颱風暹芭中心在廣東電白沿海登陸

中國中央氣象台指，颱風暹芭的中心已於下午3時在廣東電白沿海登陸，登陸時中心附近最大風力有12級（35米/秒），中心最低氣壓965百帕。

【14:00】下午4時至8時期間改發三號強風信號

暹芭即將在湛江附近登陸，並逐漸遠離香港，本港風力會逐漸減弱。視乎本地風力減弱的程度，天文台會考慮在下午4時至8時期間改發三號強風信號，天文台考慮在下午4時至8時期間改發三號強風信號。

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【08:50】八號烈風或暴風信號將於下午4時前維持

暹芭現正最接近香港，在本港西南300公里左右掠過。按照現時路徑，暹芭會在下午至黃昏在湛江附近登陸。

本港多處地區仍然吹烈風，離岸及高地間中吹暴風。暹芭的烈風區在下午初時仍會持續影響珠江口一帶。八號烈風或暴風信號將於下午4時前維持。

▲ 8號風球下大埔龍尾灘仍有市民不怕危險落水暢泳。（陳永康攝）

【08:30】香港故宮博物館暫不開放

香港故宮文化博物館原定今日（2日）開幕，市民可以一睹其中914件來自北京故宮的館藏，包括166件「國寶級」文物。由於8號風球生效，香港故宮博物館暫不開放，下午4時前如八號信號除下，將於3小時內開放。詳細開放安排：即看：【下一頁】

【07:00】八號烈風或暴風信號將於中午前維持

暹芭會在未來數小時最接近本港，在本港西南約300公里附近掠過。按照最新預測，暹芭會採取較先前偏東的路徑，其烈風區將會持續影響珠江口一段時間。此外，與暹芭相關的雨帶將繼續為本港間中帶來大驟雨及猛烈陣風。

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責任編輯：TOPick港聞組