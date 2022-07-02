【香港故宮】8號警告信號於下午4時前仍未取消　博物館將不會開放

▲ 香港故宮博物館原定今日（2日）向公眾開放。（陳靜儀攝）

香港故宮文化博物館原定今日（2日）開幕，市民可以一睹其中914件來自北京故宮的館藏，包括166件「國寶級」文物，市民注意，如8號警告信號於下午4時前仍未取消，博物館將不會開放。香港故宮指因應不穩定天氣，建議已預約於7月2日入場參觀的持票人士留意以下安排：

8號或以上熱帶氣旋警告信號

如8號警告信號在博物館開館時間（即早上10時）前兩小時懸掛或仍然懸掛，博物館將不會於原定時間開放。若警告信號於稍後時間取消，博物館將會在信號取消3小時內開放。若警告信號取消時間距離博物館閉館時間不足四小時，博物館將不會開放。

以7月2日為例，博物館在星期六的閉館時間為晚上8時，如8號警告信號於下午4時前仍未取消，博物館將不會開放。如8號警告信號在開館後才懸掛，博物館將會即時關閉。

黑色暴雨警告信號

如黑色暴雨警告信號在開館時間前兩小時懸掛或仍然懸掛，博物館將不會於原定時間（即早上10時）開放。若警告信號於稍後時間取消，博物館將會在警告信號取消3小時後開放。若警告信號取消時間距離博物館閉館時間不足四小時，博物館將不會開放。

以7月2日為例，博物館在星期六的閉館時間為晚上8時，如黑色暴雨警告信號於下午4時前仍未取消，博物館將不會於明天開放。如警告信號在開館後才懸掛，博物館會維持開放，並提供有限度服務。所有戶外展覽或活動將會暫停。

紅色暴雨警告信號

博物館會如常開放，但所有戶外展覽或活動將會暫停。

館方呼籲，在惡劣天氣的情況下，訪客應留意天氣預報，並注意安全。香港故宮將透過官方網頁和社交媒體帳號，宣布最新消息。

香港故宮博物館開放時間：

星期一、三、四、日（上午10時至下午6時)

星期五、六及公眾假期（上午10時至晚上8時）

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責任編輯：TOPick港聞組