【香港故宮】8號風球下香港故宮今日暫停開放　未使用門票有效期延長180日

▲ 香港故宮博物館原定今日（2日）向公眾開放。（陳靜儀攝）

香港故宮文化博物館原定今日（2日）開幕，市民可以一睹其中914件來自北京故宮的館藏，包括166件「國寶級」文物。惟在八號風球下，香港故宮宣布，今天將不會開放。該館將順延至明日（3日）開放並延長時間，開館時間提早至上午9時，後至晚上9時閉館。

館方指，已購買7月3日門票的訪客，請依照原訂安排，於門票入場時間開始一小時內進場。已購買7月2日門票的訪客，原訂上午10時和11時入場的訪客，可使用原有門票，於7月3日上午9時或原有時段入場參觀。而持有7月2日中午12時或之後入場時段門票的訪客，可於原有時段或下午4時後入場。

館方補充說，未經使用的門票有效期將由受天氣影響當天起計延長180日（不適用於星期三免費標準門票），訪客毋須急於7月3日入場參觀，持票人士可使用原有門票，於有效期內的任何一日、於門票原訂的同一時段入場參觀。訪客如於星期三進場將不獲退回門票差價。

在惡劣天氣下，故宮一般會作如下安排：

8號或以上熱帶氣旋警告信號

如8號警告信號在博物館開館時間（即早上10時）前兩小時懸掛或仍然懸掛，博物館將不會於原定時間開放。若警告信號於稍後時間取消，博物館將會在信號取消3小時內開放。若警告信號取消時間距離博物館閉館時間不足四小時，博物館將不會開放。

黑色暴雨警告信號

如黑色暴雨警告信號在開館時間前兩小時懸掛或仍然懸掛，博物館將不會於原定時間（即早上10時）開放。若警告信號於稍後時間取消，博物館將會在警告信號取消3小時後開放。若警告信號取消時間距離博物館閉館時間不足四小時，博物館將不會開放。

紅色暴雨警告信號

博物館會如常開放，但所有戶外展覽或活動將會暫停。

館方呼籲，在惡劣天氣的情況下，訪客應留意天氣預報，並注意安全。香港故宮將透過官方網頁和社交媒體帳號，宣布最新消息。

香港故宮博物館開放時間：

星期一、三、四、日（上午10時至下午6時)

星期五、六及公眾假期（上午10時至晚上8時）

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責任編輯：TOPick港聞組